Don Diana, 32 anni dopo: istituzioni, studenti e associazioni insieme a Casal di Principe

Casal di Principe ricorda don Giuseppe Diana: il 19 marzo una giornata di Il 19 marzo Casal di Principe ricorderà don Giuseppe Diana, a trentadue anni dal suo assassinio per mano della criminalità organizzata. La giornata di commemorazione, promossa dal Comitato don Peppe Diana, riunirà istituzioni, associazioni, studenti e cittadini nel segno della memoria e dell’impegno civile contro le mafie.

La messa del mattino e l’omaggio al cimitero

Le celebrazioni inizieranno alle 7.30 nella Chiesa San Nicola di Bari, con la tradizionale messa che il sacerdote non riuscì a celebrare il 19 marzo 1994, giorno del suo omicidio. Ogni anno la funzione religiosa richiama numerosi fedeli, laici e religiosi, a testimonianza di una memoria che continua a mobilitare la comunità.

Alle 8.45 è previsto un momento di raccoglimento al Cimitero di Casal di Principe, in via Cavour, dove verrà deposto un fiore sulla tomba di don Peppe Diana e sulle tombe delle altre vittime innocenti della criminalità organizzata.

A Casa don Diana confronto con i giovani su economia sociale e welfare

Alle 9.30, nella sede del Comitato don Peppe Diana in via Urano 18, si terrà un incontro aperto ai giovani dedicato ai temi dell’economia sociale e del nuovo welfare.

Interverranno il presidente della Regione Campania Roberto Fico, il presidente della Fondazione Con il Sud Stefano Consiglio e la presidente di Enaip Paola Vacchina. L’iniziativa punta a coinvolgere le nuove generazioni in un confronto sui modelli di sviluppo sociale e sulle prospettive di riscatto dei territori.

La mobilitazione social: “ Restiamo connessi alla speranza”

Alle 12.00 partirà un’iniziativa collettiva online con lo slogan “Restiamo connessi alla speranza”.

Il Comitato don Peppe Diana, insieme ad Agesci, Masci e Libera, invita gruppi, comunità e realtà della rete sociale a pubblicare sui social una foto o un video per ricordare il messaggio contenuto nel documento “Per Amore del mio popolo”, firmato da don Diana con altri sacerdoti della Forania di Casal di Principe.

Il riferimento è alla frase “Risaliamo sui tetti per riannunciare parole di vita”, che gli organizzatori propongono di rilanciare sui social taggando le associazioni promotrici e utilizzando l’hashtag #restiamoconnessiallasperanza.

Nel pomeriggio il Premio artistico- letterario dedicato alla Pace

Le iniziative proseguiranno alle 16.30, di nuovo nella Chiesa San Nicola di Bari, con la cerimonia di premiazione del Premio artistico-letterario promosso dal Comitato don Peppe Diana.

Il concorso, ideato dall’Associazione Scuola di Pace don Diana e realizzato con Libera – Coordinamento provinciale di Caserta, è giunto alla 21ª edizione e coinvolge studenti di ogni ordine e grado che hanno lavorato sul tema della Pace.

Alla cerimonia parteciperanno anche scout e volontari impegnati quotidianamente nei percorsi di riscatto sociale del territorio.

Gli interventi istituzionali

Tra i relatori previsti figurano:

Aldo Policastro , procuratore generale della Corte di Appello di Napoli

Andrea Morniroli , assessore della Regione Campania alle Politiche sociali e alla Scuola

Angelo Spinillo , vescovo di Aversa

Tonino Palmese , presidente della Fondazione Polis

Marisa ed Emilio Diana , familiari di don Diana

Franco Picone , vicario generale della diocesi di Aversa

Augusto Di Meo , testimone oculare dell’omicidio di don Giuseppe Diana

Tina Cioffo , coordinatrice del Comitato don Peppe Diana

Simmaco Perillo , referente provinciale di Libera Caserta

Ottavio Corvino, sindaco di Casal di Principe

I lavori saranno guidati da Lina Ingannato, presidente dell’Associazione Scuola di Pace don Diana.