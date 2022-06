Don Francesco Cerqua nuovo Rettore del Seminario Arcivescovile Ascalesi

E’ don Francesco Cerqua il nuovo Rettore del Seminario Arcivescovile “Card. Ascalesi”, che ha sede a Capodimonte, al viale Colli Aminei, 3.

E’ stato nominato dall’Arcivescovo Metropolita, don Mimmo Battaglia, e subentra a Sua Eccellenza mons. Michele Autuoro, Vescovo Ausiliare di Napoli.

Don Cerqua ha 43 anni: è nato ad Aversa il 28 giugno 1979, ma è originario di Villaricca.

Benché ancora abbastanza giovane, ha già fatto un lungo percorso di formatore e di parroco. Aveva undici anni quando iniziò a frequentare la Scuola Apostolica, cui fece seguito il passaggio al Seminario Minore “Paolo VI”, prima, e, dopo, al Seminario Maggiore di Capodimonte, dove fece tutto l’iter formativo che lo portò alla ordinazione sacerdotale il 12 settembre 2004.

Dal 2004 al 2010 è stato educatore presso il Seminario Maggiore, ma svolgeva anche il ministero pastorale come collaboratore, in successione, presso la Parrocchia Santa Rita in Villaricca, poi presso il Santuario Eucaristico a San Pietro a Patierno e ancora presso la parrocchia di San Giacomo a Calvizzano.

Contestualmente, era membro dell’Ufficio Diocesano per le Vocazioni. Dal 2010 al 2014 è stato parroco della Parrocchia SS. Annunziata in Marano e, dopo essere stato Vice Rettore del Seminario Maggiore per quattro anni, dal 2014 al 2018, è tornato parroco della Parrocchia San Giovanni Paolo II a Villaricca, dal 2018 ad oggi.

Dal 2008 al 2014 è stato collaboratore presso la Segreteria dell’Arcivescovo pro tempore, Cardinale Crescenzio Sepe, ed è padre spirituale presso la Comunità Propedeutica per giovani orientati al Seminario, da febbraio 2019, nonché presso il Seminario Maggiore, da settembre 2021.