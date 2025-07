Don Luigi Pecoraro nuovo assistente spirituale della Polizia locale di Napoli

Dal prossimo primo settembre, il Corpo di Polizia locale avrà un nuovo assistente spirituale. Il cardinale Domenico Battaglia, Arcivescovo Metropolita di Napoli, ha nominato don Luigi Pecoraro, rettore della Basilica di San Giacomo degli Spagnoli, incarico che continuerà a ricoprire insieme al nuovo ruolo. Don Luigi Pecoraro succede a monsignor Vincenzo Papa, che per anni ha svolto con dedizione, sensibilità pastorale e profondo spirito di servizio il compito di guida spirituale degli operatori della Polizia locale e che ora ha assunto un nuovo incarico.

“L’assessore alla Legalità e alla Polizia municipale, Antonio De Iesu, e il comandante del Corpo, generale Ciro Esposito, esprimono un sentito e riconoscente ringraziamento a monsignor Papa per la sua vicinanza, per il sostegno spirituale offerto a donne e uomini del Corpo in momenti tanto ordinari quanto delicati, e per il profondo legame umano e pastorale che è riuscito a instaurare – si legge nella nota di Palazzo San Giacomo -. Nel contempo, accolgono con gioia la nomina di don Luigi Pecoraro, al quale rivolgono un caloroso benvenuto, certi che la sua presenza e il suo servizio pastorale rappresenteranno un ulteriore segno di attenzione e cura verso gli appartenenti alla comunità operativa della Polizia locale di Napoli. Il Corpo di Polizia locale, quotidianamente impegnato al servizio della cittadinanza, trova nella guida spirituale un prezioso punto di riferimento che rafforza i valori di solidarietà, umanità e responsabilità civile che sono alla base del suo operato”.