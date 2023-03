Don Peppe Diana, tra le iniziative l’incontro con un parente del boss Messina Denaro

Prosegue il percorso di avvicinamento del Comitato don Peppe Diana al 19 marzo, giorno nel quale ricorre il ventinovesimo anniversario dell’uccisione del giovane sacerdote. “Coraggio, gente!” è lo slogan scelto per il fitto calendario di incontri promossi dal Comitato don Peppe Diana, dal coordinamento provinciale Libera Caserta, dall’Agesci, dal Masci, dalla Diocesi di Aversa, dal Comune di Casal di Principe. Dopo la mostra d’arte con più di 20 artisti sul femminicidio, è la volta di un reading di lettura sulle donne che resistono alla camorra che si terrà a Casapesenna l’8 marzo prossimo, giornata della donna, nel bene confiscato e oggi sede di un caffè letterario gestito dalla coop Meditactio. Proseguono inoltre in tutte le scuole della provincia di Caserta gli incontri per ricordare le vittime innocenti delle mafie. Casal di Principe, San Marcellino, Aversa, Capua, Mondragone, Teano, Marcianise, S. Maria a Vico, Caserta, Maddaloni, Arienzo, San Felice a Cancello, sono solo alcune delle città nelle quali le scuole stanno svolgendo attività di ricerca e di accensione della fiaccola della memoria con la partecipazione dei familiari delle vittime adottate dalle scuole.

Attesa poi per l’11 marzo per l’incontro a Casa don Diana con i testimoni di giustizia Augusto di Meo e Giuseppe Cimarosa, parente del boss Matteo Messina Denaro (ma che ha sempre condannato apertamente le attività malavitose), con la presenza di magistrati, forze dell’ordine, scolaresche e cittadini. Iniziative sono previste anche in altre parti d’Italia, come a Bergamo, dove L’Associazione Libera presenta il libro “Oltre la camorra, una storia di resistenza. Valerio Taglione – Partigiano del bene”- con la partecipazione delle autrici del Comitato don Peppe Diana e di altri testimoni. Sempre il 17 marzo, a Casa don Diana sono attesi anche un gruppo di psicologi e studenti argentini che parleranno di beni confiscati, di comunicazione, di rigenerazione urbana. Sale poi l’attesa per il concerto preghiera “Per amore del mio Popolo” che il maestro etnomusicologo Ambrogio Sparagna terrà il 18 marzo seranella chiesa di San Nicola a Casal di Principe, mentre il 19 marzo è atteso anche don Luigi Ciotti per la concelebrazione Eucaristica che il vescovo di Aversa Angelo Spinillo presiederà insieme con i sacerdoti della Diocesi di Aversa.