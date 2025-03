Don Toliver: l’hip-hop multi-platino arriva al Carroponte di Milano

Don Toliver arriva in Italia con un unico appuntamento venerdì 13 giugno 2025 al Carroponte di Milano. L’artista hip-hop multi-platino da oltre 11 miliardi di stream torna nel nostro paese con la sua incredibile grinta.

L’ultimo singolo “LV Bag” in collaborazione con Speedy (feat. j-hope e Pharrell Williams) ha debuttato all’inizio dell’anno in occasione della sfilata Louis Vuitton Menswear di Pharrell durante la settimana della moda di Parigi.

L’ultima fatica di Don Toliver, Hardstone Psycho, è uscita il 14 giugno 2024 e include i singoli pubblicati recentemente come “Deep In The Water”, accompagnato da un video struggente. “Deep In The Water” è stato preceduto dal primo singolo di Toliver del 2024, “Bandit”. Il brano – che contiene un campione di “One More Hour” dei Tame Impala – è stato il primo successo di Toliver nella top 10 della classifica “Hot Rap Songs” di Billboard e ha debuttato nella top 40 della “Hot 100” di Billboard, oltre a ricevere il plauso della critica da parte di The FADER, Stereogum, REVOLT e altri.

Hardstone Psycho è il seguito dell’acclamato terzo album in studio di Toliver dal titolo, Love Sick del 2023. L’album include il capolavoro “Private Landing (Feat. Justin Bieber & Future)” e le hit “Leave The Club (Feat. Lil Durk & GloRilla)”, “4 Me (Feat. Kali Uchis)” e “Slow Motion (Feat. WizKid)”.

DON TOLIVER

Don Toliver non si limita a occupare una propria corsia nella cultura, ma si trova al centro di una galassia senza paragoni. Orbitando tra l’ultraterreno stoned soul, l’hip-hop di origine sudista, l’R&B cinematografico, il pop fuori dagli schemi e il rock ‘n’ roll, il cantante, cantautore e artista di Houston si è trasformato silenziosamente in una superstar globale multi-platino e da arena del XXI secolo. Conta miliardi di stream e registra regolarmente oltre 37 milioni di ascoltatori mensili su Spotify. di ascoltatori mensili su Spotify, ha ottenuto quattro debutti consecutivi nella Top 10 della Billboard 200 con i dischi certificati platino Heaven or Hell [2020], Life of a Don [2021], Love Sick [2023] e Hardstone Psycho [2024]. Quest’ultimo non solo ha segnato la sua seconda entrata nella Top 3 della Billboard 200, ma ha anche ottenuto il primo posto nella Billboard Top R&B/Hip-Hop Albums Chart. Nel frattempo, il suo catalogo si è ampliato con una serie di singoli che hanno conquistato le classifiche, tra cui “No Idea”, 3x-Platino, “After Party”, 4x-platino, “Lemonade” [con Internet Money & Gunna featuring NAV], “Private Landing” [feat. Justin Bieber & Future] e “No Pole”, per citarne alcuni. Ha contribuito alla realizzazione di brani per film di successo come Fast & Furious e Spider-Man (Across the Spider-Verse). A sostegno di Hardstone Psycho, ha distrutto i confini creando il proprio gioco all’interno di Fortnite – Hardstone – ed è stato protagonista del suo PSYCHO Tour, che lo ha visto esibirsi su palchi da tutto esaurito, tra cui il Barclays Center e la Crypto.com Arena. Nel 2025, Don continua ad elevare il suo livello anche di più con altra musica, spettacoli e sorprese.

I titolari di carta Mastercard avranno accesso prioritario ai biglietti a partire dalle ore 10:00 di mercoledì 5 marzo. Scopri di più su www.priceless.com/music.

I biglietti saranno disponibili in pre-sale per gli utenti My Live Nation a partire dalle ore 10.00 di giovedì 6 marzo. Per accedere alla presale basterà registrarsi gratuitamente su www.livenation.it.