Dona con un verso, a Pozzuoli la premiazione del concorso di poesia targato “L’Albero Rosso”

Si è svolta presso le sale dell’Hotel Gli Dei di Pozzuoli la cerimonia di premiazione della terza edizione del Concorso di poesia “Dona con un verso” – Premio Amalia Landolfi, organizzato dall’associazione di donatori volontari di sangue “L’Albero Rosso” e condotta dall’autrice e conduttrice televisiva Rosa Criscuolo e dallo scrittore Tonino Scala.

Questi i vincitori: 1° posto “La panchina” (di Umberto Esposito); 2° posto “Costruendo” (di Marzio Di Mezza); 3° posto “Gennarino” (di Alessandro Amalfitano). Menzione di merito per “Donazioni” (di Domenico Tiseo). Premiata fuori concorso “Donare” (di Mariachiara Curto – 8 anni).

Tema di questa edizione era l’altruismo, lo spirito altruistico. Quella capacità di donare e donarsi agli altri, comprendere come essere d’aiuto, senza voler nulla in cambio, elementi caratteristici di tutte le attività de L’Albero Rosso Onlus, sodalizio nato a Napoli il 28 Giugno 1997 grazie ad un gruppo di donatori volontari uniti per la solidarietà; il 4 Agosto 1997 costituiscono l’Associazione Donatori Volontari di Sangue “Amici dell’Ospedale Cardarelli” che nel 2003, in seguito alla scelta del bellissimo logo diventerà “L’Albero Rosso”.

“A tre anni dalla sua ideazione questo concorso assume sempre più le sembianze di ciò che avrei voluto che fosse: un’occasione per spronare e coltivare il libero pensiero attraverso la poesia, utilizzandola come nobile veicolo per parlare al prossimo di donazioni. Di sangue in primis. Di speranza, di altruismo e solidarietà poi”, ha commentato Roberto Intermoia uno dei motori di tutte le attività dell’associazione e membro del comitato esecutivo dell’Albero Rosso.

Intermoia, poi, rivolge un ringraziamento a margine della manifestazione. “Agli amici Rosa Criscuolo e Tonino Scala che mi hanno affiancato e a tutta la famiglia de l’Albero Rosso senza la quale nulla di tutto ciò sarebbe stato possibile”.

Una famiglia sempre più numerosa e sempre più animata da quello spirito altruistico che trova forma in tutti i gesti, in ogni iniziativa portata avanti dal presidente, l’avv. Michele Curto, dal direttore sanitario, il dott. Aldo Amoriello e da ogni componente del direttivo e da ogni socio. Parola d’ordine è “Donare” E infatti a dicembre, come di consueto, ci sarà la premiazione dei donatori più assidui. “Perché – spiega il dott. Amoriello – il sangue non è come un farmaco, che lo trovi in farmacia. Se non ci sono abbastanza donatori e se non c’è costanza, il sangue finisce”.

Ecco perché il concorso di Poesia è un ulteriore pretesto per rinnovare l’appello, sempre attuale, a donare, soprattutto rivolto ai più giovani. E soprattutto in estate, quando le scorte diminuiscono.

“Non dare solo una mano, se puoi dai anche un braccio”, è infatti uno degli slogan de L’Albero Rosso.

Per tutte le info e su come donare, ci si può collegare al sito internet lalberorosso.it