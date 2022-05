Domani, martedì 31 maggio, alle ore 11, presso la “Casa delle Arti e dei Mestieri” nello storico palazzo del Pio Monte della Misericordia (Via Tribunali 253- Napoli), si terrà la conferenza stampa di presentazione della “Campagna di sensibilizzazione – Dona il 5×1000 al Sud” con la proiezione del nuovo video che vede protagonista d’eccezione lo scrittore Maurizio De Giovanni.

La Campagna di sensibilizzazione 2022 è promossa da ASSIF Campania in collaborazione con Odcec Napoli, CSV Napoli e CSVnet Campania, Pio Monte della Misericordia. Interverranno: Nicola Caprio, presidente CSV Napoli-centro di servizio per il volontariato della città metropolitana di Napoli e CSVnet Campania-coordinamento dei CSV della Campania, Nicola Caracciolo di San Vito, Governatore del Pio Monte della Misericordia, Antonio Del Prete, referente ASSIF-Associazione Italiana Fundraiser Campania e Eraldo Turi, presidente ODCEC-ordine dei commercialisti di Napoli.

L’iniziativa, oltre al lancio del video della nuova campagna con lo scrittore napoletano, sarà l’occasione per parlare, insieme ai principali stakeholders che sostengono il progetto, del valore di questo strumento di raccolta fondi così importante ma anche così trascurato al Sud. Nel corso della presentazione saranno illustrati i risultati della campagna 2020.