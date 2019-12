Dona per un Sorriso, associazione Terra Viva in campo per regalare ai bisognosi un vero Natale

L’associazione Terra Viva di Qualiano (Napoli), presso la sua sede, organizza per sabato 21 dicembre alle ore 11 l’evento “Dona per un Sorriso”. Un modo per aiutare i bisognosi a vivere un Natale più sereno. Sarà possibile portare qualsiasi forma di regalo, dai cibi ad oggetti di uso comune o vestiario. L’organizzazione, capeggiata da Angelo Zafardino, spiega che “l’iniziativa nasce dalla nostra costante presenza sul territorio, incontriamo ogni giorno tante altre associazioni e visitiamo strutture dove ci sono persone in stato di grande bisogno. Ecco, donare anche solo una sedia, un capo di abbigliamento, un giocattolo può essere di grande sostegno per i destinatari”. Un ringraziamento “va alle persone che ci hanno aiutato nell’organizzazione – prosegue Zafardino – e a chi insieme a noi ogni giorno è presente nel settore delle iniziative sociali. C’è ancora molto lavoro da fare e speriamo di poter dare un aiuto, creando una vera e propria rete solidale, anche a quelle associazioni che sono in difficoltà e nonostante tutto mettono in campo il massimo impegno a favore del prossimo”.