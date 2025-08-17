Donald e Vladimir, ovvero: si fa ma non si dice

Ancora della serie de “il re è nudo”, questa volta tale constatazione ben si addice ai commenti, positivi e negativi e agli atteggiamenti dello stesso genere. Quelli espressi oltre che da quanti sono stati rapiti dalle follie belliche in piena esecuzione, ormai divenute molte, anche dai diretti protagonisti e con essi potenzialmente l’intera umanità. Il tutto prende spunto da quanto è successo a Ferragosto a Anchorage. I due Primi Attori dell’ operetta, Re Donald e Zar Vladimir, hanno portato sul palcoscenico del teatro della capitale artica e li hanno messo in scena una versione particolarmente eloquente di “si fa ma non si dice”. Cosa? È facilmente intuibile che si tratta delle guerre e di tutti i comportamenti ostili che precludono ogni passaggio per ritornare allo statu quo ante. Sembrerebbe che per ora i due “attori” riescano a evitare che quella che fino a ora è stata tenuta ancora tra le diverse forme di arte scenica, anche se non a livello di opera vera e propria, sia finora scampata alla gogna di rappresentazione con pupi e burattini. Andando poco oltre le ragioni osservate con freddezza – il summit si è svolto in Alaska… – qualche spunto che provenga dal campo delle opportunità e dei limiti è venuto fuori. Se è vero, come è vero, che solo le montagne siano destinate a non incontrarsi, si ha motivo di credere che ciò non valga in modo tassativo per altre situazioni, le più disparate.

In politica e di conseguenza nelle modalità in cui si esprimono sotto combinazioni varie economia e sociologia, hanno perso spessore le costruzioni monolitiche. Hanno passato così il testimone a nuove modalità valide per governare il mondo e le sue realtà, come occorre che accada all’inizio del terzo millennio. A Ferragosto Trump e Putin hanno dibattuto sull’argomento ucraino quanto bastava. Si voglia per l’assenza di Zelensky, si rifletta che Putin non era convinto della soluzione del problema, si è dovuto stabilire il rinvio della seduta a stretto giro, confidando che la situazione riesca a imboccare l’autostrada per venire fuori dalla palude in cui é precipitata. Il fatto importante che hanno messo in evidenza sia lo Zar fuori luogo e tempo che lo Zio Paperone mai adeguato, è che ha fatto pensare cosa mai possa essere di intralcio alla deposizione delle asce di guerra. Domani è lunedì, altro giro, altra corsa, sperando che non ci saranno altri incidenti.