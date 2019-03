Donato Carfagna prefetto a Verona. E’ stato commissario per la Terra dei Fuochi

Donato Carfagna a capo della Prefettura di Verona. Dal dicembre 2012, in qualità di incaricato del Ministro dell’Interno in Campania per il rafforzamento dell’azione di contrasto contro l’emergenza dei roghi di rifiuti in quella Regione, ha promosso il Patto per la Terra dei Fuochi con la Regione Campania e i Sindaci dei Comuni delle province di Napoli e di Caserta, nonché il Protocollo per il prelievo degli pneumatici con il Ministero dell’Ambiente, partecipando ai lavori per la redazione della legge regionale sul fenomeno dei roghi di rifiuti in Campania, collaborando alla proposta di introduzione della fattispecie di reato dell’incendio di rifiuti e costituendo la rete degli osservatori civici della Campania per la tutela della salute e dell’ambiente. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è nominato, nel 2015, incaricato del Governo per i roghi di rifiuti in Campania e componente della Commissione Interministeriale. Il 10 agosto 2016, è nominato Prefetto. Dal 13 febbraio 2017 fino all’approdo a Verona è stato Prefetto della provincia di Taranto.