Donato Carlea si insedia come presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici

Donato Carlea, ingegnere campano, si insedia nel ruolo di presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Nominato a fine novembre dal ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Carlea è diventato ufficialmente presidente dopo la firma apposta sul decreto dal presidente della Repubblica. Carlea è nato a Sant’Antimo (Napoli) nel 1953, si è laureato in Ingegneria Civile Edile nella Facoltà di Ingegneria della Università di Napoli Federico II nel luglio del 1978 ed è iscritto nell’Albo del Ingegneri dal 1979, prima a Roma, poi (dopo il 2004) a Napoli. Ha ricoperto molti incarichi prestigiosi ed è anche stato apprezzato Provveditore delle Opere Pubbliche in Campania. Dal 24 febbraio 2016 ricopriva la carica di Provveditore Interregionale alle Opere Pubbliche per la Sicilia e la Calabria.