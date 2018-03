Una donna su tre vittima di violenza: presentato a Napoli il rapporto della rete Era

E’ stato presentato a Palazzo San Giacomo il rapporto delle attività della rete antiviolenza Era di Napoli, un sistema di servizi integrati a tutela delle donne in difficoltà. In Italia una donna su tre subisce violenza almeno una volta nella vita. Dal 2005 ad oggi 1.377 donne sono state uccise, nell’80% dei casi dal loro compagno. Sono cinque in centri di antiviolenza distribuiti sul territorio cittadino, veri e propri presidi di riferimento per molte donne che subiscono maltrattamenti. “È difficile per una donna riconoscere che subisce violenza – spiega Simona Marino, delegata del sindaco per le pari opportunità – e spesso la donna si sente responsabile della violenza che subisce. E così diffusa la mentalità maschilista anche nelle donne che se un uomo le prima della libertà di scegliere e di autodeterminarsi loro stesse non lo riconoscono come un fatto violento”. Dall’analisi dei dati si scopre che il fenomeno della violenza sulle donne è un dato trasversale tra i territori e le classi sociali. I casi di violenza psicologica hanno superato quelli di violenza fisica. Un attenzione speciale meritano quelle situazioni in cui i figli, soprattutto se minorenni, assistono agli episodi di violenza”.