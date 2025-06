Donne che hanno fatto il cinema, una mostra a Roma celebra le invisibili pioniere della settima arte

“Invisibili”: una mostra celebra le coraggiose pioniere del cinema. La rassegna, promossa dal Ministero della Cultura, realizzata grazie all’ Archivio Luce Cinecittà è in corso all’Istituto Centrale per la Grafica di Roma. Fruibile fino al 28 settembre 2025, celebra e racconta, attraverso innumerevoli immagini e documenti, il ruolo della donna nel mondo del cinema dagli inizi del Novecento fino ai primi anni Quaranta. L’obiettivo della mostra è quello di chiarire e testimoniare un aspetto della storia di genere importante e significativo che è stato per molto tempo dimenticato: le donne lavoravano nella settima arte non solo come interpreti ma occupavano già poliedrici ruoli lavorativi, da quello creativo a quello manageriale e tecnico. Grazie alla riscoperta e all’analisi di fonti e materiali, quel velo che ha coperto il racconto della donna agli inizi del secolo breve, è caduto lasciando alle spalle quel silenzio che negli anni aveva regnato sulle figure di queste audaci pioniere. Esse hanno apportato grande valore e creatività ,contribuendo alla nascita e allo sviluppo del cinema di primo Novecento: da “invisibili” in questa mostra diventano finalmente” visibili” grazie alla valorizzazione delle loro esperienze e del loro operato, testimoniato da innumerevoli foto, sceneggiature, riviste d’epoca e documenti conservati nelle cineteche, negli archivi, nelle anagrafi o dagli eredi e familiari di queste meravigliose eroine. Tanti nomi, documenti e immagini presentate alla mostra, da Elvira Notari fondatrice della casa di produzione Dora Film, prima regista italiana e probabilmente tra le prime anche nella storia del cinema mondiale, a Giulia Cassini Rizzotto, Renèe Deliot, Lotte Reiniger; Francesca Bertini diva del cinema muto ma anche sceneggiatrice e produttrice con la sua Bertini Film, e ancora Maria Jacobini, Mary Cleo Tarlarini, Adriana Costamagna, Elettra Raggio, Daisy Sylvan, Annie Vivanti, Lydia Simoneschi, Rina Morelli, Elvira Giallanella, Esterina Zuccarone, Alba de Cèspedes e molte altre. Donne che hanno fatto la storia del cinema, non solo “dive” ma anche imprenditrici ed interpreti di generi convenzionalmente meno femminili. Oggi, riconosciute come “padrone” del cinema della grande penisola, rientrano a far parte della memoria collettiva degli italiani essendosi sapute imporre in un momento storico in cui ancora non possedevano pieni diritti civili e politici, apportando al cinema quella sensibilità di genere che per antonomasia la figura della donna detiene e trasmette da secoli. Storie di donne di successo, impavide che hanno amato e creduto nella potenza delle immagini, nelle storie che raccontavano e nella macchina da presa sfidando i canoni e le convezioni sociali dell’epoca, osando anche quando tutto questo non sembrava possibile potesse mai accadere.