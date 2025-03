Donne che salvano i libri, al centro Dorso incontro con Silvia Corsi, Lucia D’Alessandro e Léa Vagner

Mercoledì 12 marzo, alle 16,30, nella Sala Muscetta del Centro Dorso, alla Casina del principe, l’Associazione Progetto Sophia-Donne verso la bellezza e il Centro Dorso presenteranno il libro Donne che salvano i libri, di Silvia Corsi, Lucia D’Alessandro e Léa Vagner. Dopo i saluti di Nunzio Cignarella, vicepresidente del Centro Dorso, e di Giuliana Freda, segretaria generale del Centro Dorso, interverranno Silvia Corsi, autrice del volume e direttrice del Museodivino di Napoli, e Léa Vagner, coautrice del volume e codirettrice del Museodivino di Napoli.

Il volume è diviso in due parti: nella prima si ricostruiscono le biografie e le vicende di Guerriera Guerrieri, direttrice della Biblioteca Nazionale di Napoli, Maria Giuseppina Castellano Lanzara, direttrice della Biblioteca universitaria e di Maria Bakunin, presidente dell’Accademia Pontaniana, nel pieno della Seconda guerra mondiale a Napoli. Tre donne straordinarie, che difesero e tutelarono con coraggio e tenacia il patrimonio librario del capoluogo partenopeo. La seconda parte raccoglie le interviste a quattro bibliotecarie contemporanee, responsabili di biblioteche come la Biblioteca Nazionale di Napoli, il Complesso dei Girolamini, la Biblioteca Universitaria e la Molajoli.

Voci di donne di epoche e generazioni diverse riecheggiano nel libro, che non ha soltanto il merito di dare visibilità a donne di cui si rischia di perdere la memoria, ma anche quello di farci riflettere sulle difficoltà e sulle sfide che attendono le biblioteche di oggi e del futuro.

Sarà presente una delegazione di alunni del Convitto Nazionale “Pietro Colletta”.