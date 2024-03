Donne, coniugare lavoro e famiglia: modello Res. Maria Valerio: Il welfare aziendale volano per la produttività

“Nella nostra azienda ci battiamo ogni giorno contro la disparità di genere cercando quotidianamente di coniugare gli impegni lavorativi e familiari delle nostre dipendenti”. Maria Valerio, presidente del Consiglio di amministrazione della Res Spa, l’unica azienda molisana quotata in borsa all’Euronext Growth di Milano, tira le somme su un tema dibattuto come la parità di genere nel mondo lavorativo. “L’attenzione al welfare aziendale, una reale etica aziendale e una seria politica di Corporate Social Responsibility – spiega – possano rappresentare un valore aggiunto per le imprese ed essere un volano per la produttività aziendale”.

Valerio si sofferma poi sui dati Istat 2022 relativi alla rappresentanza femminile in posizioni di vertice nelle aziende italiane che registra il 43%. “Un dato certamente in ascesa – commenta – frutto delle norme che riservano una quota dell’organo sociale al genere meno rappresentato. La disparità di genere è, tuttavia, un tema estremamente attuale, in quanto bisogna porsi la domanda se, senza gli strumenti volti a garantire la corretta rappresentanza, i risultati sarebbero gli stessi. Ci tengo poi a evidenziare un ulteriore dato allarmante, vale a dire il tasso di occupazione delle donne con figli di età inferiore ai 6 anni, rispetto alle coetanee senza figli: nel primo caso la percentuale è del 55,5% contro il 76,6% del secondo”.

La presidente torna quindi a parlare delle scelte compiute da Res: “Da anni ci impegniamo affinché le persone che collaborano con la nostra azienda abbiano il piacere di lavorare con noi, adottando numerosi strumenti di welfare aziendale come l’accesso a programmi di assistenza sanitaria o l’opportunità di sviluppo professionale e formazione continuativa. Oltre a questo per noi rappresenta un cardine anche l’attenzione all’etica aziendale, e il nostro impegno è stato certificato nel corso degli anni da numerose certificazioni, come quelle qualitative Iso, le certificazioni ambientali Emas e quelle Esg (Environmental, Social e Governance)”.

Infine lo sguardo si rivolge alle future generazioni di donne che “dovranno concentrarsi su istruzione e formazione, specialmente nei settori a maggiore crescita e sviluppare le competenze richieste nel mondo del lavoro odierno, come le digital skills e la leadership. Sono fiduciosa – conclude Maria Valerio – che tra pochi anni si parlerà di lavoro senza bisogno di soffermarsi obbligatoriamente sul discorso della parità di rappresentanza all’interno delle aziende”.