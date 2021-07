Donne: Draghi, ‘governi e imprese lavorino insieme per superare disparità’

Roma, 6 lug. (Adnkronos) – “Le disuguaglianze di genere nelle nostre società sono significative. Le donne sono capi di Stato o di governo in soli 22 Paesi; solo il 21,9% di tutti i ministri nel mondo sono donne. G20 Empower è un forum importante per affrontare le disuguaglianze di genere: in qualità di Presidenza del G20, l’Italia sostiene pienamente questo sforzo”. Così il premier Mario Draghi, in un passaggio del suo intervento per la Terza Sessione Plenaria del G20 Empower, che si è svolta oggi.