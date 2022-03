Donne e Cooperazione, la scelta di fare impresa: convegno di iDEE

L’incontro, trasmesso in diretta social dal Salone Bottiglieri della Provincia di Salerno, è promosso da iDEE, Associazione delle Donne del Credito Cooperativo, con Banca Campania Centro e Fondazione Cassa Rurale Battipaglia.

Approfondire i temi legati allo sviluppo dell’imprenditoria femminile, attraverso le testimonianze delle imprenditrici del territorio e un’analisi del contesto nazionale e locale. Questo l’obiettivo del convegno nazionale “Donne e Cooperazione, la scelta di fare impresa”, in programma il 10 marzo, a partire dalle 10.30, presso il Salone Bottiglieri della Provincia di Salerno.

L’incontro, promosso da iDEE, Associazione delle Donne del Credito Cooperativo, Banca Campania Centro e Fondazione Cassa Rurale con il patrocinio della Provincia di Salerno, si propone di rafforzare e valorizzare l’imprenditoria e il protagonismo femminile.

Oltre ad approfondire il tema dello sviluppo dell’imprenditoria femminile, si parlerà anche della diffusione nella società e nell’economia della Gender Equality, l’affermazione del ruolo delle donne e la loro collocazione in posizioni decisionali nell’impresa del territorio e nelle istituzioni, la crescita professionale, culturale e umana delle donne, alla presenza della classe V SoSan dell’Istituto Moscati – Trani sezione del Convitto Nazionale “T. Tasso” di Salerno.

Il convegno, moderato dalla giornalista Benedetta Gambale, in diretta sulla pagina Facebook di Banca Campania Centro e sul canale Youtube di iDEE, si aprirà con i saluti del Presidente della Provincia di Salerno Michele Strianese, dell’Assessore al Turismo del Comune di Salerno Alessandro Ferrara, del Presidente di Banca Campania Centro Camillo Catarozzo, del Direttore generale di Banca Campania Centro Fausto Salvati, del Presidente Federazione Banche di Comunità Credito Cooperativo Campania Calabria Amedeo Manzo.

Dopo i saluti introduttivi interverranno: Teresa Fiordelisi, Presidente BCC Basilicata e Presidente iDEE – Associazione delle Donne del Credito Cooperativo, Anna Manca, Vice Presidente Confcooperative e Presidente della Commissione donne dirigenti cooperatrici, Stefania Brancaccio, Vicepresidente nazionale UCID – Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti, e di Alessandra Puglisi, Presidente Comitato Femminile Plurale di Confindustria Salerno.

A seguire la sezione “Storie di donne e impresa” con testimonianze a cura di imprenditrici del territorio.