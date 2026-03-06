Donne e scienza, al Gambrinus l’incontro con Elena Cattaneo: iniziativa di Bcp e Arca Fondi

La Banca di Credito Popolare (Bcp) e Arca Fondi Sgr, con il patrocinio del Comune di Napoli, ospiteranno nello storico Gran Caffè Gambrinus di via Chiaia la presentazione del libro “Scienziate, storie di vita e di ricerca” della scienziata e senatrice a vita Elena Cattaneo. L’appuntamento è in programma martedì 10 marzo alle ore 18 ed è inserito nel calendario di iniziative organizzate a ridosso della Giornata internazionale della donna.

Il volume riunisce le testimonianze e i percorsi di dieci studiose attive in ambiti molto differenti, dalle discipline umanistiche alle scienze sperimentali fino all’astrofisica.

Dieci storie di ricerca al femminile

Genetiste, esperte di lingue indecifrate e di scimpanzé, specialiste dei quanti e studiose degli alberi malati raccontano il proprio percorso, contribuendo ad alimentare il dibattito sui temi della parità di genere e della valorizzazione del merito. Le storie raccolte offrono esempi concreti capaci di ispirare le nuove generazioni e rafforzare una cultura dell’inclusione e delle pari opportunità.

Il programma dell’incontro al Gambrinus

L’iniziativa si aprirà con i saluti del sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e del presidente Bcp Mauro Ascione. Successivamente Elena Cattaneo dialogherà con alcune delle scienziate protagoniste del libro, tra cui Mariafelicia De Laurentis dell’Università degli Studi di Napoli Federico II e Alessandra Gentile dell’Università di Catania.

A moderare l’incontro sarà Vincenzo Di Vincenzo, direttore de Il Mattino.

Concluderanno i lavori il direttore generale Bcp Mario Crosta e il vicedirettore generale di Arca Fondi Sgr Simone Bini Smaghi.

Il valore della ricerca e delle testimonianze

“Promuovere occasioni di confronto come questa significa contribuire alla diffusione della cultura scientifica e sostenere modelli di competenza e responsabilità”, ha dichiarato Mauro Ascione, presidente Bcp.

“Crediamo che dare visibilità a esperienze di eccellenza sia anche un modo per stimolare una riflessione sul ruolo delle donne nella società e nel mondo della ricerca”.

Per Simone Bini Smaghi, vicedirettore generale di Arca Fondi Sgr, l’iniziativa rappresenta anche un segnale sul valore strategico della ricerca scientifica e sulla necessità di rimuovere gli ostacoli che ancora oggi frenano il lavoro delle ricercatrici.

Il profilo di Elena Cattaneo

Elena Cattaneo è docente di farmacologia all’Università di Milano, dove dirige il Laboratorio di biologia delle cellule staminali e farmacologia delle malattie neurodegenerative. Accademica dei Lincei, è nota per i suoi studi sulla Còrea di Huntington, malattia genetica neurodegenerativa.

Il 30 agosto 2013 è stata nominata senatrice a vita dal presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, diventando la terza donna a ricevere questo incarico dopo Camilla Ravera e Rita Levi-Montalcini.