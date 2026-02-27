Donne e scienza, storie di vita e di ricerca: al Gambrinus incontro con Elena Cattaneo

Un incontro dedicato al talento femminile nella ricerca scientifica. Martedì 10 marzo alle ore 18, al Gran Caffè Gambrinus, la scienziata e senatrice a vita Elena Cattaneo presenterà il volume “Scienziate, storie di vita e di ricerca”, in dialogo con due delle dieci protagoniste del libro. L’iniziativa è promossa da Arca Fondi Sgr.

Da oltre trent’anni Cattaneo è impegnata nello studio della Corea di Huntington, malattia neurodegenerativa ereditaria al centro della sua attività scientifica. La sua esperienza personale si intreccia con quelle di numerose studiose italiane, raccolte nel volume, che restituisce un mosaico di percorsi professionali e umani segnati da passione, metodo e determinazione.

Il libro attraversa ambiti diversi del sapere, dalle lingue antiche alla chimica, fino all’astrofisica, offrendo uno spaccato della ricerca italiana attraverso le voci di chi la vive ogni giorno nei laboratori e nelle università. L’obiettivo è mettere in luce il contributo fondamentale delle donne alla crescita culturale, scientifica e sociale del Paese, rafforzando la consapevolezza collettiva sul loro ruolo nella costruzione della conoscenza.