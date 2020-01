Donne e Scienza, torna il bando Oreal: 20mila euro per 6 giovani ricercatrici italiane

Torna il bando L’Oréal Italia per le Donne e la Scienza , promosso in collaborazione con la Commissione Nazionale Italiana per l’Unesco, che premia le giovani ricercatrici italiane con sei borse di studio, ognuna del valore di € 20.000, per la formazione professionale nei campi delle scienze della vita e della materia.

Le candidature potranno essere presentate attraverso il sito www.forwomeninscience.com entro il 31 gennaio 2020, data a partire dalla quale il sistema verrà chiuso. I nomi delle vincitrici verranno comunicati durante la cerimonia di premiazione ufficiale che si terrà a giugno 2020.