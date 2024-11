Donne, la Fondazione Gabriella Fabbrocini apre un centro d’ascolto: madrina Beatrice di Borbone

Domani, venerdì 15 novembre, alle 17, si inaugura a Napoli il centro d’ascolto dedicato alle donne in difficoltà voluto dalla Fondazione Gabriella Fabbrocini in collaborazione con il Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio e la Fondazione La Fonte nell’ambito del progetto 3D: Donne, Diritti e Destini. Il taglio del nastro del centro, che nasce presso la Basilica Reale Pontificia San Francesco di Paola, è affidato al sindaco Gaetano Manfredi e alla principessa Beatrice di Borbone delle Due Sicilie (madrina del centro). All’evento parteciperanno anche la presidente del Tribunale di Napoli Elisabetta Garzo, la presidente del Tribunale per i Minorenni Paola Brunese, e il direttore generale dell’Asl Napoli 1 Centro Ciro Verdoliva.