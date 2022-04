Donne, settori Steam e Venture Capital: l’Eit lancia il bando “Women2Invest”

L’Istituto europeo di innovazione e tecnologia (Eit) lancia un bando dal titolo “WOMEN2INVEST”, un programma di accesso e formazione che mira ad aiutare le donne provenienti dai campi STEAM (scienze, tecnologia, ingegneria, arte e matematica) a familiarizzare con i fondamenti del Venture Capital.

In particolare, il programma include una combinazione di lezioni, esperienza pratica, simulazione dei processi di investimento e lavori di gruppo, con l’obiettivo finale di fornire alle partecipanti un tirocinio retribuito o un lavoro nel campo del Venture Capital.

Le partecipanti avranno l’opportunità di costruire una rete di futuri colleghi, professionisti di alto livello e attori chiave nell’industria del Venture.

Il programma si svolgerà online per 8 settimane a partire dalla metà di ottobre 2022.

Per realizzare ciò, Women2Invest sta cercando fondi di Venture Capital, di Corporate Venture Capital e unità di Corporate Venturing che stiano programmando nuove assunzioni e che abbiano l’obiettivo di migliorare la parità di genere dei loro team di investimento o che vogliano avviare stage retribuiti in questo campo per almeno 2 mesi, combinando formazione e lavoro.

Potranno partecipare donne con un background nei campi Steam con interesse per l’industria del Venture Capital o per investimenti in startup.

La scadenza per presentare le candidature è il 31 maggio 2022.