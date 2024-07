Donzelli: due giorni d’appuntamenti per via d’Amelio 18 e 19 luglio

A Catania e a Palermo, “nessuno deve rimanere in silenzio”

Roma, 11 lug. (askanews) – “Su via D’Amelio nessuno deve rimanere in silenzio, è necessario gridare ancora compattamente la nostra lotta alla mafia; FdI lo farà con due iniziative il 18 a Catania e il 19 a Palermo e si concluderà con una fiaccolata la sera, organizzata da anni dalla comunità umana che era vicina a Borsellino. Su questo tema non è il momento di fare speculazioni politiche ma di essere il più possibile determinati e compatti come ha fatto il governo Meloni nel combattere la mafia”.Così il responsabile Organizzazione di Fratelli d’Italia, Giovanni Donzelli, presentando la due giorni di appuntamenti, il 18 e il 19 luglio, tra Catania e Palermo, per commemorare la strage di via d’Amelio e ricordare Paolo Borsellino e i cinque agenti della scorta uccisi dalla mafia. Sarà presente, tra l’altro, la responsabile della segreteria politica e del tesseramento, Arianna Meloni.