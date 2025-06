Donzelli: faremo importante campagna per raccontare decreto sicurezza

“Il tema delle grandi città non deve essere trascurato”

Roma, 5 giu. (askanews) – “Abbiamo fatto una normale riunione di partito, come si fanno in tutti i partiti che hanno un radicamento forte sul territorio. Il primo partito d’Italia è giusto che si incontri, rifletta, discuta e prepari anche le prossime campagne. Abbiamo deciso che faremo da qui alle prossime settimane, e anche nei mesi estivi, un’importante campagna anche per raccontare il decreto sicurezza e tutto quello che ha fatto e sta facendo il governo Meloni per difendere la qualità quotidiana della vita dei cittadini, a partire dalle grandi città, che è un grande tema che non deve essere trascurato”.Lo ha detto il responsabile organizzazione di FdI, Giovanni Donzelli, al termine dell’Esecutivo nazionale del partito che si è tenuto in via della Scrofa, a Roma.