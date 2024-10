Donzelli (Fdi): figli di papà che fanno i rivoluzionari vadano in Iran

Brucoli (Sr), 5 ott. (askanews) – “Pensare che sia un diritto andare in piazza è giusto, noi ci siamo andati per primi a dire cose scomode, ma si fa rispettando le regole. A chi oggi va in piazza sfidando le regole, dicendo che il governo vergognoso impedisce di manifestare, poi ci sarà qualcuno che crede nella causa palestinese” ma molti sono “figli di papà che giocano a fare i rivoluzionari. Dico che se siete così convinti di sfidare la forza dello Stato che impedisce la manifestazione andate in Iran e vediamo come finisce”. Lo ha detto il responsabile Organizzazione di Fdi, Giovanni Donzelli, nel suo intervento alla tre giorni organizzata a Brucoli.