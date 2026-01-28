Donzelli: su prof faziosi studenti non si facciano tappare bocca da Pd

Roma, 28 gen. (askanews) – “Sono particolarmente colpito dalla violenta censura che vorrebbe portare avanti la sinistra nei confronti dei ragazzini nelle scuole. Leggo polemiche incredibili perchè i rappresentanti degli studenti chiedono ai professori di essere corretti in classe, chiedono ai propri coetanei se i professori non sono corretti e qui c’è tutta la sinistra, tutto l’arco della sinistra parlamentare che chiede, invece, di censurare i ragazzini. Mi auguro che nella loro libertà gli studenti non si facciano tappare la bocca dal Pd e dalle sinistre ma abbiano tutta la libertà di protestare quando vogliono farlo”. Lo ha detto parlando con i giornalisti il responsabile Organizzazione di Fratelli d’Italia Giovanni Donzelli.

“Se ci sono professori che sono scorretti e che invece di insegnare a scuola sono faziosi gli studenti hanno il diritto di protestare e di chiedere che i professori non siano faziosi. Se invece il Pd vuole tappare la bocca agli studenti che si lamentano dei professori scorretti e comunisti, è ben lontano da quella che è la storia della sinistra che per anni ha cavalcato il ’68 in cui gli studenti protestavano contro tutto e tutti” ha sottolineato Donzelli.