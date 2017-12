Dop alla mozzarella di Gioia del Colle, Cozzolino: Sud terra di eccellenze

Nonostante le proteste e le polemiche degli ultimi mesi il ministero non fa un solo passo indietro e da il via libera alla Dop Mozzarella di Gioia del Colle, sul tema ha espresso il suo parere l’europarlamentare napoletano Andrea Cozzolino del Pd che ha spiegato: “Il Mezzogiorno si conferma territorio dell’eccellenza enogastronomica, grazie a questo ulteriore riconoscimento, alla Mozzarella di Gioia del Colle, prodotto che fa parte della tradizione casearia pugliese. La differenza con la mozzarella di Bufala Campana – sottolinea Cozzolino- è sancita sia per il criterio della territorialità sia per la differente materia prima usata – ovvero latte vaccino anziché di bufala – tale dato dovrà essere fedelmente riportato sulle etichette. L’onorevole Russo- conclude l’euro deputato-può stare tranquillo, la mozzarella campana, come quella pugliese, continueranno ad essere patrimonio comune e fonte di ricchezza per tutto il nostro territorio”.