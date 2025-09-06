Dopo Bill Clinton, tocca a Donald Trump: un presidente torna a Flushing Meadows

Donald Trump torna protagonista anche fuori dalla politica. Il presidente degli Stati Uniti assisterà di persona alla finale maschile degli US Open a New York, in programma domenica all’Arthur Ashe Stadium, dove si sfideranno lo spagnolo Carlos Alcaraz e l’italiano Jannik Sinner.
Gli organizzatori del torneo hanno confermato la presenza di Trump, che seguirà l’attesissimo incontro da una suite come ospite di un cliente, senza rivelarne l’identità.
L’ex magnate newyorkese era già un habitué degli US Open prima della sua elezione del 2016, ma questa volta si tratta di un ritorno speciale: è infatti il primo presidente in carica a partecipare al torneo da oltre vent’anni, da quando nel 2000 Bill Clinton assistette alla vittoria di Venus Williams nella finale femminile.
Dalla vittoria elettorale di novembre, Trump non ha rinunciato agli appuntamenti sportivi più prestigiosi. A febbraio era a New Orleans per il Super Bowl, mentre nei prossimi giorni dovrebbe presenziare anche alla Ryder Cup, appuntamento che da golfista appassionato non vuole mancare.
La sua presenza non manca mai di attirare l’attenzione. A luglio, durante la premiazione della Coppa del Mondo per Club di calcio, aveva fatto discutere per essere rimasto sul podio dei vincitori dopo aver consegnato le medaglie d’oro al Chelsea FC, un gesto fuori protocollo che aveva sollevato polemiche.
Domenica, però, i riflettori saranno puntati tutti sul duello tra Alcaraz e Sinner. Con Trump sugli spalti, la finale di Flushing Meadows si annuncia ancora più carica di attesa.