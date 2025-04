Dopo colloqui con JD Vance, il premier indiano vola in Arabia Saudita

Terza visita per Modi nel Regno, suo principale fornitore di petrolio

Gedda, 22 apr. (askanews) – Il primo ministro indiano Narendra Modi è arrivato a Gedda, in Arabia Saudita, per la sua terza visita da premier nel Regno.Il viaggio arriva il giorno dopo i colloqui impegnativi che Modi ha avuto con il vicepresidente americano J.D. Vance in India, con Nuova Delhi che cerca di siglare un accordo commerciale con Washington per evitare dazi doganali, mentre le trattative riguarderebbero la prima tranche dell’intesa.”L’India attribuisce grande importanza ai suoi lunghi e storici legami con l’Arabia Saudita, che hanno acquisito profondità e slancio strategico negli ultimi anni”, ha dichiarato Modi in una nota diffusa dal suo ufficio. “Insieme, abbiamo sviluppato una partnership sostanziale e reciprocamente vantaggiosa”, ha aggiunto.L’Arabia Saudita è da anni il terzo principale fornitore di petrolio per l’India.