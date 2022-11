Dopo COP27, combatti il riscaldamento globale con questa criptovaluta ecologica

Proprio come Ethereum dopo The Merge e il suo utilizzo più ecologico del consumo energetico grazie all’adozione del protocollo Proof of Work, sempre più progetti di criptovalute, consapevoli dello stato climatico del pianeta, si stanno lanciando su questo mercato verde.

IMPT è una di queste ed è in procinto di diventare uno dei leader del mercato dei crediti di carbonio, dal momento che ha polverizzato i contatori durante la prima fase di prevendita in tempi record.

Come promemoria, la prevendita è un buon modo per un progetto di criptovaluta di farsi conoscere e di raccogliere fondi per sviluppare il proprio progetto a lungo termine. Si tratta di un metodo relativamente popolare e, sebbene possa comportare dei rischi per gli investitori, può anche offrire notevoli vantaggi.

IMPT, uno dei progetti di criptovaluta più promettenti del 2022

IMPT è un token incentrato sull’ecologia e la sostenibilità. Si tratta di un’innovazione tecnologica che utilizza la funzionalità blockchain per utilizzare i crediti di carbonio sotto forma di NFT.

I crediti di carbonio sono nati inizialmente dal Protocollo di Kyoto e hanno lo scopo di consentire alle aziende di utilizzarli per emettere una certa quantità di gas a effetto serra. Essendo acquistabili e vendibili, ciò consente tecnicamente alle aziende meno inquinanti di ottenere un profitto.

È emerso che questo mercato è piuttosto consistente dal punto di vista professionale e si sta sviluppando sempre di più dal punto di vista privato. Tuttavia, i crediti di carbonio richiedono la blockchain per ottenere maggiore trasparenza e per risolvere i problemi di duplicazione o di truffa. È qui che IMPT, che sarà possibile negoziare su Quantum AI, entra in gioco offrendo crediti di carbonio NFT, che eviteranno qualsiasi problema, ma come bonus ogni utente sarà in grado di tenere traccia della propria impronta di carbonio facilmente.

Pertanto, IMPT offrirà una piattaforma dove sarà possibile acquistare e vendere crediti di carbonio, ma anche comprare prodotti online tra due milioni di possibilità ricevendo i token IMPT fino a poter generare un credito di carbonio per partecipare alla causa ambientale.

Già più di 25.000 partner

Grazie alla collaborazione con le aziende, gli investitori possono ricevere i token IMPT dopo aver acquistato qualcosa. Questi gettoni possono poi essere scambiati con crediti di carbonio.

Tra i partner più noti figurano Apple, Samsung e il gigante della vendita al dettaglio online Amazon. Grazie a tutti questi marchi, IMPT sarà in grado di dare un senso ai suoi crediti di carbonio NFT. Inoltre, una parte dei crediti sarà utilizzata per sostenere specifici progetti ambientali.

Ogni utente che riesce a ottenere un credito di carbonio NFT, una volta ottenuto un numero sufficiente di punti, può scegliere di bruciarlo per ottenere ricompense NFT, conservarlo o venderlo.

Oltre 13 milioni di dollari in 6 settimane

La prevendita IMPT è iniziata il 3 ottobre, circa 6 settimane fa al momento in cui scriviamo. Si compone di 3 fasi in totale, e attualmente siamo nella seconda.

Se inizialmente il prezzo era di 0,018 dollari, ora è di 0,023 dollari e aumenterà un’ultima volta nella terza fase fino a 0,028 dollari. Quindi, sulla carta, tecnicamente vale ancora la pena di investire, soprattutto se il progetto dovesse esplodere nei prossimi mesi.

Nonostante un evidente rallentamento delle prevendite, in particolare a seguito della vicenda FTX che ha rallentato notevolmente la scena delle criptovalute, IMPT è riuscita a superare con orgoglio i 13 milioni di dollari raccolti dal 20 novembre.

Pertanto, la mania delle prevendite di criptovalute e in particolare di questo progetto continua, anche se in passato abbiamo visto tempi molto più felici per questo settore. È importante mantenere l’ottimismo e tenere conto del fatto che il mercato ha alti e bassi.

Pertanto, investire in un periodo di difficoltà può comportare maggiori rischi, ma può anche dare maggiori benefici nel lungo periodo. Per questo motivo, l’IMPT è potenzialmente un buon investimento che non dovrebbe essere ignorato solo perché è in corso un mercato orso. Inoltre, è una criptovaluta verde, un modo per combattere indirettamente il riscaldamento globale.