Dopo il caffè, in Sicilia arriva il gelato sospeso

Dopo il caffè sospeso a Napoli arriva in Sicilia il gelato sospeso, la possibilità cioè di lasciare pagato un gelato a chi non può permetterselo. A farlo è Don Peppinu, storica gelateria artigianale siciliana, che lancia il gelato sospeso.

Come dunque a Napoli esiste da sempre la nobile tradizione del caffè sospeso, in cui quando si va al bar a prendere un caffè si paga il proprio più un altro, lasciandolo a disposizione di chi vorrebbe prenderlo, ma non può permetterselo, allo stesso modo, Don Peppinu farà lo stesso in tutte le sue botteghe in Sicilia, contribuendo anche in prima persona a questa maratona di solidarietà.Per tutta l’estate chi vorrà potrà lasciare un cono bimbo in sospeso, ma anziché pagarlo 2 euro, lo pagherà solo 1 euro. La differenza la metterà l’azienda stessa.

“Crediamo talmente tanto in questa iniziativa che parteciperemo anche noi in prima persona, pagando il 50% di tutti i gelati sospesi”, spiega Peppe Flamingo, mastro gelatiere di Don Peppinu, e nipote dello storico fondatore del gruppo di gelaterie artigianali. “La nostra mission è quella di rendere felici le persone, e se si tratta di bambini, questo ci dà ancora più gioia”