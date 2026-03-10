Dopo il Cdm, Meloni in videoconferenza con leader Ue su energia

Roma, 10 mar. (askanews) – Al termine del consiglio dei ministri la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, prenderà parte a una videocall convocata da Italia, Germania e Belgio tra leader per fare il punto su semplificazione ed energia nel quadro della crisi dei prezzi causata dal conflitto in Iran e nel Golfo.
Lo schema è quello seguito da Meloni, Friedrich Merz e Bart De Wever in occasione della riunione convocata a margine del vertice informale sulla competitività dello scorso 12 febbraio ad Alden Biesen.