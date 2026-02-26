Dopo il Pnrr, le strategie per lo sviluppo della Campania: tavola rotonda all’Università Parthenope

Si svolge venerdì 27 febbraio all’Università Parthenope, presso il Palazzo Pacanowski, un incontro di alto profilo dedicato al futuro delle politiche territoriali per il Mezzogiorno, con particolare attenzione alle prospettive economiche e agli strumenti di sviluppo regionale. Titolo: Il futuro delle politiche territoriali per il Mezzogiorno: sfide e prospettive.

Saluti istituzionali e apertura dei lavori

La giornata si apre alle 9:30 con i saluti istituzionali del Rettore Antonio Garofalo, di Raffaele Fiorentino, direttore del DISAE dell’Università Parthenope, e di Maria Rosaria Carillo, principal investigator del PRIN PNRR 2022. Gli interventi introduttivi sottolineano la necessità di affrontare le sfide storiche del Mezzogiorno con strategie integrate e coordinate tra istituzioni, università e mondo produttivo.

Analisi e prospettive dello sviluppo meridionale

Alle 10:00, sotto la presidenza di Rosaria Rita Canale dell’Università Parthenope, intervengono i principali esperti sullo sviluppo del Sud:

Luigi Leva (Banca d’Italia, sede di Napoli) illustra le dinamiche recenti dell’economia meridionale, evidenziando i settori a maggior potenziale e le criticità strutturali.

Gianfranco Viesti (Università di Bari) analizza il bilancio 2028-2034 dell’Unione europea, sottolineando come si profili la fine della tradizionale politica di coesione e le implicazioni per le regioni del Mezzogiorno.

Maria Rosaria Carillo propone una lettura critica del PNRR, evidenziando limiti e opportunità per lo sviluppo territoriale.

Carmelo Petraglia (SVIMEZ e Università della Basilicata) affronta il nodo della competitività e della coesione, indicando possibili politiche post-PNRR.

Dopo gli interventi, è previsto un coffee break dalle 11:45 alle 12:15, durante il quale i partecipanti possono confrontarsi informalmente.

Tavola rotonda sulle politiche territoriali della Campania

La sessione conclusiva, dalle 12:15 alle 13:30, vede una tavola rotonda dedicata alle politiche territoriali di sviluppo per la Regione Campania, presieduta da Maria Rosaria Carillo. Tra i partecipanti figurano:

Antonio Garofalo , rettore dell’Università Parthenope

Fulvio Bonavitacola , assessore alle Attività Produttive della Regione Campania

Alessandro Sapio (Università Parthenope)

Gianfranco Viesti (Università di Bari)

Carmelo Petraglia (SVIMEZ e Università della Basilicata)

La discussione approfondisce le strategie per coniugare sviluppo economico, innovazione e coesione territoriale, con particolare attenzione agli strumenti di programmazione regionale e alla cooperazione pubblico-privato.

L’iniziativa è organizzata dal Dipartimento di Studi Aziendali ed Economici dell’Università degli Studi di Napoli Parthenope, con il comitato composto da Maria Rosaria Carillo, Luca Pennacchio e Tiziana Venittelli.