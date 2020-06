Dopo la pandemia metropoli da ripensare. Napoli parte avvantaggiata ma le servono politici all’altezza

di Vincenzo Pascale

New York City. La pandemia scaturita dal contagio mondiale del Covid 19 non solo ha messo alle corde l’economia mondiale ma ha anche mostrato i limiti strutturali sociali ed economici delle città globali. Da New York, a Londra, a Parigi a Milano a Berlino le misure di lockdown severe o meno hanno generato un flusso di disoccupati oramai dimenticati alla memoria umana vivente. Generando un panico globale sulla ripresa in tempi e modalità. Ma soprattutto è stato messo in discussione il modello economico sociale di città varato, sostenuto e promosso dalle grandi fondazioni americane e dai loro centri di ricerca ed abbracciato ad Ovest come ad Est. La città come cluster capace di attrarre talenti globali, generare ricchezza e assicurare un alto standard di vita. Tutto è da ripensare. Nel periodo marzo/ giugno corrente New York City ha perso oltre un milione di residenti, Manhattan oltre il 40% dei residenti. Trasferitisi nelle lussuose residenze di Long Island, Up State New York o in New Jersey tanto la pratica dello smart working permette di lavorare da ogni angolo del globo (provvista di connessione a banda larga). Una fetta consistente di classe media che produce un considerevole introito fiscale per la case della città si è allontanata da New York. Tanti torneranno solo per qualche giorno a settimana per sbrigare affari impellenti. Prevarrà lo smart working. Soffrirà l’industria dei servizi: la ristorazione in primis e tutta l’industria collegata ai servizi dei potenti studi legali e di Wall Street. La New York attuale, deserta ed impoverita ed impaurita a causa delle marce pacifiche per rivendicare meno violenza sulla comunità afro americana. Insomma, la New York attuale per chi c’era rassomiglia a quella degli anni settanta e primi anni ottanta del secolo scorso. Anche allora ci fu l’esodo della classe media causa l’elevato tasso di criminalità. Provocò una crisi sociale durissima. Dovettero intervenire il governo federale e quello statale per salvare una città che lo stesso Presidente Gerald Ford voleva morta (Drop dead) fu la sacrilega frase che pronunciò (a porte chiusa) mentre il sindaco di New York (Abe Beam) ed il governatore Carey lo pressavano per aiuti finanziari. Gli aiuti arrivarono: la città elesse un nuovo sindaco (Koch). Ripartì il rilancio. Occorsero dieci lunghi anni perché si riprendesse e diventasse di nuovo una metropoli globale e la prima città d’America. Chi ha memoria di quegli anni avendolo vissuti in prima linea nella amministrazione cittadina o da residente trasporta all’oggi quel periodo per ripensare e riprogettare la città: tre potrebbero essere i grandi poli economici per rilanciare l’economia di New York: il polo sanitario, quello culturale ed il polo IT. E qui il pensiero va a Napoli. All’idea di città che in questi anni è mancata. Forse non si è avuta la forza politica, la volontà, e la progettazione urbana per pensarla una città globale. Eppure la pandemia ha presentato una situazione che merita attenzione e progettazione. Se il futuro di New York passa dal polo sanitario, al polo culturale al polo del IT. Ebbene questi poli sono presenti a Napoli da tempo e la pandemia, nella sua tragicità li ha esaltati. Le immagini della terapia intensive del Cotugno hanno fatto il giro del mondo per l’altissima qualità del personale e della ricerca. Il polo museale culturale ed accademico napoletano è tra I primi al mondo. Last but not least il polo IT di San Giovanni a Teduccio può innescare un know how di ricerca e network mondiale di primissimo livello. Su queste istanze di eccellenza dovrebbe lavorare una seria progettazione politica. Una politica che, finalmente, abbia una vision per la città, la regione ed il Mezzogiorno. Della selezione della classe politica che abbraccerà (o avrà il coraggio) tale agenda ne parliamo prossimamente