Dopo la riconferma di Notarstefano nominati i componenti di presidenza dell’Azione Cattolica: tutti i nomi

Il Consiglio nazionale dell’Azione cattolica italiana ha nominato oggi i componenti della presidenza nazionale dell’associazione, in carica per il triennio 2024-2027: Paola Fratini (diocesi Fiesole) vicepresidente per il settore Adulti; Paolo Seghedoni (arcidiocesi di Modena-Nonantola) vicepresidente per il settore Adulti; Emanuela Gitto (arcidiocesi di Messina-Lipari-Santa Lucia del Mela) vicepresidente per il Settore Giovani; Lorenzo Zardi (diocesi di Imola) vicepresidente per il settore Giovani; Annamaria Bongio (diocesi di Como) responsabile nazionale dell’Azione Cattolica dei Ragazzi (Acr); Michele Tridente (diocesi di Tursi-Lagonegro) segretario generale; Luca Torcasio (diocesi di Lamezia Terme) amministratore nazionale. Si completa così l’organismo di presidenza che guiderà l’associazione per i prossimi tre anni, dopo la riconferma di Giuseppe Notarstefano (diocesi di Palermo) come presidente nazionale dell’Azione cattolica italiana, avvenuta lo scorso 23 maggio in seno al Consiglio permanente della Cei, riunitosi durante i lavori della 79esima Assemblea generale dei vescovi italiani.