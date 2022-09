Dopo la tempesta, niente sarà più come prima. Ma la fine del mondo non è alle porte

Per quanto possa sembrare prossima la fine del mondo, l’umanità può stare tranquilla che sarà per un’ altra volta. Per l’occasione attuale ancora non sono stati tirati in ballo Nostradamus e le sue quartine profetiche e è quanto dire. Anche i Maya non sono tornati per ora alla ribalta in quanto probabilmente non presero in considerazione ciò che sarebbe potuto accadere da questa parte del mondo all’inizio del terzo millennio: erano già fin troppo impegnati a ricevere i visitatori spagnoli. Ricorrono perciò le condizioni per potere definire, con proprietà di linguaggio e per quanto sia assurdo quanto si sta verificando, quella attuale non la fine del mondo, ma una sua buona prova tecnica. Anche se prossimi alla sciagura totale, è alta la probabilità che gli autori dell’ attuale…finimondo riescano a ritrovare il lume della ragione per sedersi a un tavolo di trattative. Ancora un’altra cosa è quasi certa: dopo la tempesta, niente sarà più come prima. Il lavoro di chi governa il mondo, dove più dove meno, è già concentrato sul follow up. Non è un’ impresa di poco conto perché le premesse evolvono con velocità e molte volte sono rovesciate in 24 ore, se non anche in un numero minore. È evidente che gli oligarchi responsabili dell’attuale disgraziata situazione, continuando a mentire consci di farlo, stanno danno conferma di aver perso parecchi venerdì durante la scalata al potere. In effetti il loro senno è stato profondamente offuscato dalla brama di potere, arrivando a stravolgere la loro personalità. La stessa che di per sé era già tutt’altro che un campione di coerenza e linearità. In sintesi in Russia sta accadendo qualcosa di simile a ciò che avviene in una famiglia nella quale uno dei componenti sragiona è compie azioni sensa senso. Le dichiarazioni rilasciate recentemente dalla signora assistente al soglio di quello zar da operetta, avranno fatto riemergere nella generazioni in età di pensione altri proclami del secolo scorso, provenienti tanto da Oriente quanto da Occidente. Essi furono prodromici di eventi che ben volentieri l’ umanità avrebbe voluto che rimanessero definitivamente chiusi nel dimenticatoio. L’8 settembre del 1943 è stata una data importante della vita del Paese. Quel giorno fu firmato l’armistizio che diede il la al processo di liberazione dell’ Italia dall’ invasione della Germania nazista. Essa si concluse il 25 aprile del 1945, quindi un anno e mezzo dopo. Al momento della possibilità di porre fine alle ostilitá in corso, almeno nel breve periodo, non si avverte alcun cenno. Quel che è peggio è che chi ha acceso la miccia non ha intenzione di spegnerla o probabilmente non riesce a farlo, a tal punto si è ingarbugliata la matassa che non se ne riesce a trovare il bandolo. Tale situazione fa si che gli occidentali debbano mettere mano continuamente alla revisione dei provvedimenti adottati per arginare l’assurda piena del fiume, di parole e di azioni, Moscova, disorientando ancor più la popolazione. Non basterà la retorica adoperata per quella giornata a scuotere le coscienze di coloro che, molto probabilmente e tranne alcuni, non hanno idea dell’ importanza di quella data anche per gli altri paesi europei. Porre in essere tattiche del tipo delle toppe a colore che si usano per riparare gli strappi degli abiti, a Roma sta diventando sempre più difficile legiferare serenamente per il rapido avvicinarsi della consultazione elettorale. Già nell’Urbe si diceva che nessuno può servire due padroni. Per il governo uscente legiferare è diventato una specie di slalom attraverso ostacoli nascosti come cecchini.È il secondo mese del secondo semestre e, fortunatamente, le temperature sono ancora miti. Ma se modifiche devono essere apportate agli impianti di riscaldamento, ora si è giusto al limite del tempo utile. Ci sono delle precedenze da rispettare nella legiferazione e quella del risparmio energetico al momento fa da mosca nocchiera. Una frase evangelica afferma che c’è un tempo per ogni cosa. Quello attuale deve prediligere il problema specifico del riscaldamento. La popolazione italiana non è composta solo di baldi giovani: ignorarlo sarebbe decisamente inopportuno e inadeguato, soprattutto per una nazione che voglia definirsi civile.