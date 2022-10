Dopo la tregua di facciata si lavora al Governo. Il buon esito non è scontato

Per molti italiani e osservatori d’oltreconfine, “l’incontro” avvenuto lunedì pomeriggio e da più parti definito storico, è sembrato una puntata di un serial televisivo già visto. Più precisamente, il rinvio si riferisce all’incontro di maniera tra Meloni e Berlusconi avvenuto nel pomeriggio di quella giornata, faccia a faccia e senza nessun’altra presenza, nello studio della prima donna di quel partito, presso la sede storica di Fratelli d’Italia. Si è verificata quindi qualcosa che ha dato un segnale chiaro: all’interno della coalizione di destra non si è verificato come un tempo che sia stato Maometto a prendere l’iniziativa di andare alla montagna, ma è avvenuto il contrario. Così quello che era stato negli anni scorsi il fondatore e punto di riferimento di una coalizione presentatasi come la nuova destra, ha dovuto cambiare registro. Si è dovuto cospargere il capo di cenere per andare a incontrare nella sua sede l’astro già nato di una destra ben più antica, peraltro recandosi nel suo ufficio nella sua galassia e non in una stanza del più vasto universo neutrale di Montecitorio. Per mantenere in qualche modo il potere si fa questo e altro, osserveranno coloro che, nel corso degli anni hanno avuto modo di vivere diverse altre situazioni del genere. È da dire che il “chi ha avuto etc, chi ha dato etc etc” di napoletana memoria non autorizza i protagonisti di quella sceneggiata a tentare di convincere gli italiani di dimenticare i loro ingombranti precedenti. Ancora di più, difficilmente gli stessi riusciranno a dare loro ciò che stanno ormai promettendo da tempo. Altrettanto nei confronti della EU, essi non potranno accampare la pretesa di essere trattati con indulgenza per il solo fatto di essere italiani, tanto per rimanere in tema con la canzone “simm e Napule, paisà”, citata innanzi.

Dunque, raggiunta una tregua di facciata, quei riappacificati (a loro uso e consumo) dovrebbero passare ad horas alla vera e propria realizzazione operativa della macchina del governo, onde permetterle di svolgere appieno le sue funzioni. Non sarà un lavoro da poco e, soprattutto, il suo buon esito non è scontato. Il Paese è quindi impegnato preliminarmente in un gioco che ha molto in comune con quello dell’oca, per cui può bastare una sola mossa sbagliata a far tornare i giocatori al punto di partenza. Ciò sarebbe una iattura vera e propria perchè il problema del reale disagio energetico dell’occidente, in particolare dell’ Italia, è ormai alle porte.

Si chiama freddo e è affiancato da un comprimario che ne amplifica la portata negativa, la povertà. Da più parti si sta osservando con attenzione gli effetti disastrosi provocati dalla marcata riduzione della capacità di spesa della famiglia media italiana. Si è arrivati in tal modo a prendere atto che la stessa potrá o mangiare o riscaldarsi, ma, rimanendo la situazione generale nello stato attuale, non potrá fare entrambe le cose insieme. Come se ciò non bastasse, la Caritas, in un suo studio, fa sapere che un italiano su dieci si è trovato ridotto in uno stato di povertà assoluta, quindi ha difficoltà anche a nutrirsi. Approfondendo l’argomento, i suoi ricercatori sono arrivati alla conclusione che, riferendosi a quel disgraziato 10%, occorreranno cinque generazioni per risalire la china, per ritornare cioè al livello sociale a cui apparteneva prima che il modo di vivere del mondo intero iniziasse a essere sconvolto. A dar retta a quegli studiosi, starebbe- il condizionale ha valore solamente scaramantico- per verificarsi qualcosa di molto simile a quel fenomeno che gli economisti chiamano ristagno secolare dell’economia. Chi si è fatto un’ idea di cosa significhino recessione e stagnazione, non impiegherà molto a comprendere che quanto ipotizzato sarebbe anche in generale, un calvario di non poco conto. Di quanto esposto ciò che preoccupa di più è che gli strumenti di correzione attualmente a disposizione di chi è deputato a tenere sotto controllo le situazioni di quel genere, sono piuttosto limitati. Tanto appare in un’ottica statica di valutazione del problema. La natura, nel suo incredibile ordine naturale, offre esempi di situazioni paragonabili, in cui essa stessa riesce a sovvertire gli effetti di ciò che accade, arrivando a trarre vantaggi anche dagli stress. Una per tutte la performance della vite che dà l’uva migliore dopo aver attraversato un periodo di carenza idrica. Peraltro non è stato mai smentito il concetto usato e abusato nel villaggio, precisamente che la necessità aguzza l’ingegno. Come è sempre accaduto nel corso dei secoli passati, anche questa volta finirà con il verificarsi, peraltro con una portata amplificata, che ciascuno sarà ancora una volta artefice della fortuna propria e collettiva. Salvo errori e omissioni, è bene precisarlo.