Dopo la Venere degli Stracci un’opera di Pesce ispirata a Pulcinella: critiche ed ironie sui social

Le prime immagini circolate ieri pomeriggio hanno subito scatenato un polverone sui social network, tra chi ironizza sull’aspetto “fallico” e chi critica le scelte dell’Amministrazione comunale sul fronte culturale. Si tratta di “Tu si’ na cosa grande”, la nuova installazione artistica che sarà inaugurata oggi pomeriggio a piazza Municipio, opera dello scultore e designer Gaetano Pesce, scomparso 6 mesi fa a New York. L’installazione, a cura di Silvana Annichiarico, si compone di due opere in dialogo tra loro: una rivisitazione dell’abito di Pulcinella, di 12 metri di altezza, e due cuori rossi trafitti da una freccia, e rientra nel programma “Napoli Contemporanea” curato da Vincenzo Trione. Ad attirare ironia e critiche è stata in particolare la struttura alta 12 metri, installata nella giornata di ieri, della quale molti hanno notato la forma fallica. Tanti i commenti allusivi e ironici sul web, tra questi anche quello dell’ex sindaco di Napoli Luigi de Magistris. L’opera sarà inaugurata ufficialmente oggi alle 18.45 alla presenza del sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. All’inaugurazione dell’opera, che sarà esposta fino al 19 dicembre, seguirà una performance ideata dall’artista e realizzata dalle studentesse dei licei musicali cittadini. “Tu si’ na cosa grande” prenderà il posto in piazza Municipio che per circa un anno è stato della “Venere degli stracci” di Michelangelo Pistoletto, installazione che nella sua prima versione è stata data alle fiamme da un senza fissa dimora.