Dopo l’accaduto di ieri a Washington è crollato il dogma di assecondare i pazzi

Il discorso annuale del Presidente degli USA sullo stato dell’ Unione è atteso da tempo ormai lontano, con particolare attenzione, oltre che in patria, anche oltre confine. Quello pronunciato da Trump martedì scorso ha suscitato particolare curiosità da divesi giorni precedenti quell’ appuntamento, motivata dal particolare momento che quel paese sta attraversando, come del resto sta accadendo per il resto dell’Occidente e probabilmente anche per il resto del mondo. I mezzi dell’informazione, come sempre ciascuno di essi attento a lanciare per primo il dettaglio del fatto in oggetto ritenuto quello più in grado di attirare l’attenzione, hanno esordito affermando che quel discorso era stato il più lungo da quando era iniziata quella consuetudine. Pur essendo la durata di quel vaniloquio lo strillo stesso scoop di qualche interesse, è stato il contenuto di quello sproloquio che ha lasciato interdetta buona parte di chi ne è venuto a conoscenza. Tra le tante e grosse fandonie, meglio fack news, una può fare da contenitore di tutte le altre: lo stato di salute dell’ Unione, definito come sano e quindi solido, soprattutto se paragonato a quello lasciato dal suo predecessore Biden. A questo punto il Tycoon ha avuto una vera e propria caduta di stile, superiore a quella che gli ricorre spesso, nei confronti del suo predecessore. Gli ha attribuito tanti di quegli errori di ogni genere, con l’intento di assurgersi a salvatore della patria. Lo ha fatto spudoratamente, in quanto la gran parte di quegli stessi si è notoriamente verificata dopo l’inizio del suo mandato. Come se non bastasse, ha discettato sulle prospettive dell’ economia e degli altri elementi che connotano lo stato di salute di quel paese. Anche a colpi d’ascia, considerando l’andamento del PIL che nel 2025 ha rallentato rispetto a quello del 2024, è facile notare che l’occupazione, negli stessi anni, è rimasta pressochè invariata. L’ ordine pubblico è stato connotato anche lo scorso anno dalla diminuzione dei reati iniziata nel 2020. Scarsa e vaga è stata la comunicazione del genere dei prossimi interventi in campo economico e finanziario.Tutto ciò non è visto di buon occhio dagli altri players del mondo, in particolare dalla UE, che Oltreatlantico ha il mercato più importante per lo sbocco del proprio export. Con tali premesse tutto l’Occidente fara bene a intensificare il lavoro di scouting all’ interno di altre realtà economico politiche. Non sará facile, ma si renderà comunque necessario il non far conto più di tanto sulle rassicurazioni di Trump. Chi arriva a mentire a se stesso, continuerà a agire scorrettamente nei rapporti con gli altri. Non tenerne conto sarebbe estremamente pericoloso.