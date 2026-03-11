Dopo Sanremo Tredici Pietro si prepara al tour: al via da maggio

Milano, 11 mar. (askanews) – Reduce dalla sua prima partecipazione al Festival di Sanremo con il brano Uomo che cade, Tredici Pietro si esibirà dal vivo a maggio con il Non guardare + giù tour – prodotto e organizzato da Trident Music – una tournée che lo vedrà protagonista di 8 date nei principali club d’Italia. Il tour partirà il 5 maggio con la prima data al Vox Club di Nonantola (MO), per poi proseguire il 6 maggio all’Alcatraz a Milano, il 9 maggio al Teatro Concordia a Venaria Reale (TO), l’11 maggio alla Casa della Musica a Napoli, il 12 maggio all’Atlantico Live a Roma, il 17 maggio al Teatro Clerici a Brescia, il 18 maggio al Gran Teatro Geox a Padova e, infine, il 20 maggio al Teatro Cartiere Carrara a Firenze.

Durante il tour Tredici Pietro riabbraccerà il suo pubblico, portando sul palco i brani più rappresentativi del suo repertorio insieme alle tracce contenute in NON GUARDARE + GIÙ (Sony / Epic), l’edizione speciale del suo ultimo album uscita lo scorso 27 febbraio. L’album ha svelato un lato più consapevole e maturo della sua identità musicale, lasciando ampio spazio alla sperimentazione.

La nuova versione deluxe include, oltre alle tracce originali, il brano LA FRETTA e l’inedito UOMO CHE CADE, con cui Tredici Pietro è stato per la prima volta in gara alla 76ª edizione del Festival di Sanremo. NON GUARDARE + GIÙ ha debuttato al decimo posto nella classifica FIMI/NIQ.

UOMO CHE CADE, è stato scritto da Tredici Pietro insieme ad Antonio Di Martino, la musica è di Antonio Di Martino e Marco Spaggiari ed è prodotto da Vanegas; la produzione aggiuntiva è di Giovanni Pallotti, Fudasca, Sedd e Montesacro. Il brano racconta il percorso della vita come un movimento continuo, fatto di ricerca, cadute e ripartenze. UOMO CHE CADE esplora la naturale ricerca dell’essere umano, cadendo e ricominciando in un ciclo che è parte integrante dell’esistenza. Il singolo fonde influenze hip hop, R’n’B e cantautorali, dando vita a un arrangiamento dal groove raffinato. Per l’artista, che abbraccia il genere crossover tra rap e cantautorato, la partecipazione al Festival di Sanremo ha segnato un passaggio importante che arriva dopo un album e il tour sold out di dicembre 2025 che lo ha portato ad esibirsi nei club di Bologna, Roma e Milano. Durante il suo ultimo tour la sua identità musicale si è definita con forza e autenticità, e ha contribuito significativamente a consolidare il legame live sempre più profondo con il suo pubblico.