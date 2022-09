Dopo un anno e mezzo di Governo Draghi le elezioni restituiscono un Paese diverso. Una lettera aperta ai ragazzi francesi

Il Governo Draghi si è insediato il 13 febbraio 2021, il 25 settembre 2022 le elezioni politiche hanno “restituito” un Paese “diverso” causato da un grande riposizionamento della politica. Lettera di risposta a ragazzi francesi intermediata da ragazzi italiani nati in Francia

di Claudio Quintano*

A noi italiani nati in Francia gli amici francesi dicono: Ma come mai i francesi invidiano che in Italia avete Draghi, tanto stimato dal nostro Macron. E ora? Ciò in cui abbiamo fiducia è che tutti e due i popoli, pur con posizioni storicamente diverse, siano stati nell’alveo della democrazia ed abbiamo la cementificazione europea.

Queste ultime elezioni hanno “restituito” un Paese “diverso” da quello di un giorno prima, causato da un grande riposizionamento della politica e del cambiamento da aspettarsi dei conseguenti meccanismi di funzionamento economico e sociale del Paese dell’Europa, del Mondo intero, anche in riferimento alle alleanze per mantenere il difficile equilibrio mondiale. In questo momento di crisi epocali internazionali, addirittura sovrapposte l’una all’altra, nell’ultimo triennio, bisognerà avere due identici atteggiamenti costruttivi verso i due diversi collettivi di persone, vincitori e sconfitti che, per nascere dalle urne del 2022 più stagliati rispetto al passato, ci si aspetta un numero di crisi di governo minore derivante da una crisi della maggioranza risparmiando le ingenti risorse relative che si farebbe bene a calcolare da parte degli organi di controllo. Accanto al plauso ai vincitori dell’elezione, dai quali ci si aspetta serietà ed impegno conseguenziale, va il necessario incoraggiamento a coloro che sono risultati sconfitti o che si ritengono danneggiati, ad esempio, soprattutto da situazioni extra competitive, per la distorsione derivanti dal malfunzionamento per riflesso delle riforme istituzionali passate, del sistema elettorale attuale, per l’astensione dovuta alle condizioni metereologiche e simili. Perché? Per assicurare un importante incoraggiamento a che una parte della classe dirigente recentissima non abbandoni il proprio ben operare nel futuro. Abbiamo bisogno del funzionamento dei meccanismi di dialettica democratica, alimentati sia da coloro che sono di maggioranza che di opposizione e che abbiano un sano confronto. Per la formazione, tutte le generazione devono essere molto efficienti sul piano professionale, e praticare la formazione permanente e ricorrente nella misura massima che consente di allungare conseguentemente anche l’intero raccordo tra l’istruzione superiore (qualche giorno fa è stato approvato l’Istituto Tecnico Superiore dal Parlamento Italiano e già presente in Francia, come in Germania), e quella universitaria. Tutti abbiamo interesse a che si riduca l’evasione fiscale e certamente si troverà una via; i partiti hanno inserito la loro proposta di migliorare il sistema fiscale e verranno assicurate simulazioni sugli archivi fiscali ampiamente digitalizzati. Mi auguro che si tenga conto del sistema francese cioè dei quozienti fiscali che mi piacquero, appena i vostri cari genitori emigrarono in Francia e vissero questa esperienza. Sono avvantaggiate le famiglie laboriose e numerose!”

* Università degli Studi Suor Orsola Benincasa . Napoli

In francese

Le gouvernement Draghi est entré en fonction Le 13 février 2921, le 25 septembre 2022, les élections politiques ont « rendu » un pays « différent » provoqué par un grand repositionnement de la politique.

Lettre de réponse aux garçons français médiatisée par des garçons italiens nés en France

par Claudio Quintano*

A nous Italiens nés en France nos amis français disent : Mais pourquoi les Français envient-ils qu’en Italie vous ayez Draghi, si estimé par notre Macron. Et maintenant? Ce que nous croyons, c’est que les deux peuples, bien qu’entre des positions historiquement différentes, ont toujours été dans le lit de la démocratie et que nous avons une surconstruction européenne. Le gouvernement Draghi est entré en fonction. ” pays provoqué par un grand repositionnement de la politique.

Et précisément de cette manière, ces dernières élections ont “rendu” un pays “différent”, de celui de la veille, provoqué par un grand repositionnement de la politique et le changement à attendre des mécanismes conséquents de fonctionnement économique et social du pays de l’Europe, du monde entier, également en référence aux alliances pour maintenir le difficile équilibre mondial. En ce moment de crises internationales d’époque, même superposées, ces trois dernières années, il faudra avoir deux attitudes constructives identiques à l’égard des deux collectifs différents de personnes, gagnants et perdants qui, pour naître des urnes 2022 plus silhouettée que par le passé, on s’attend à un certain nombre de crises gouvernementales mineures résultant d’une crise de la majorité tout en économisant les énormes ressources relatives qu’il serait bien avisé de calculer par les régulateurs. Aux applaudissements des vainqueurs de l’élection, dont on attend du sérieux et de l’engagement conséquent, s’ajoutent les encouragements nécessaires à ceux qui ont été vaincus ou qui s’estiment lésés, par exemple, notamment par des situations de compétition extra, en raison de la distorsion qui découle du dysfonctionnement, reflétant les réformes institutionnelles passées, le système électoral actuel, l’abstention due aux conditions météorologiques, etc. Pouquoi? Pour assurer un encouragement important qu’une partie de la classe dirigeante très récente n’abandonne pas son propre bon travail à l’avenir. Nous avons besoin du fonctionnement des mécanismes de la dialectique démocratique, alimenté à la fois par ceux qui sont dans la majorité et dans l’opposition et qui ont une saine confrontation. Pour la formation, toutes les générations doivent être très performantes sur le plan professionnel, et pratiquer au maximum la formation permanente et récurrente qui par conséquent permet aussi de prolonger tout le lien entre l’enseignement supérieur (il y a quelques jours l’Institut Supérieur Technique a été agréé par le Parlement italien et déjà présent en France, comme en Allemagne),et celui de l’université. Nous avons tous intérêt à réduire l’évasion fiscale et on trouvera certainement une solution; les parties ont inscrit leur proposition d’amélioration du système fiscal et des simulations seront assurées sur les archives fiscales largement numérisées j’espère que le système français sera pris en compte, c’est à dire les taux d’imposition que j’aimais, dès que vos chers parents auront émigré en France et vécu cette expérience. Les familles laborieuses et nombreuses sont avantagées!

*Università degli Studi Suor Orsola Benincasa, Napoli