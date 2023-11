Dopo un venerdì di tempo incerto, un fine settimana soleggiato… seppure con qualche nuvola

È stato nella tarda serata di venerdì 17 che in Italia è arrivato da oltre Oceano la buona novella. Moody’s, l’agenzia di rating ritenuta la più severa nel giudicare i bilanci dei paesi, ha confermato la sua valutazione precedente sullo stato di salute del Paese. Lo scorso mese si erano espresse nello stesso modo anche Fitch e Standard & Poor, le altre due agenzie di rilevanza internazionale che fanno lo stesso tipo di analisi. Quest’ ultima ha completato la nota della sua valutazione con un commento che conferisce a essa una valenza ancor più positiva. Quella stessa agenzia afferma che per il Paese, l’outlook, cioè le prospettive di crescita, è risalito da in discesa a stabile.

È un particolare degno di nota, quell’ affermazione e si commenta di per se. Non solo per quanto attiene l’attività di governo, che riceve da essa il placet su quanto l’esecutivo ha fatto fin’ ora e ha in programma di fare. Scioglie anche il canapo delle riserve che trattenevano, almeno buona parte di esse, soprattutto dal di fuori dei confini, le redini dei possibili investimenti da realizzare nel Paese. Anche il particolare momento è da considerare propizio: il sistema bancario italiano, valutato in maniera decisamente positiva da Moody’s al fine dell’ emissione del suo giudizio, ora è impegnato in maniera particolare nella preparazione di un prodotto finanziario definibile innovativo. Usando un linguaggio più commerciale, consisterà in una tipologia di obbligazioni particolarmente appetibili dal comparto retail dei risparmiatori. Una delle caratteristiche di quei titoli sarà che verranno presentati ai potenziali acquirenti marcando la particolare convenienza del loro acquisto dovuto al livello raggiunto dalla loro redditività.

È quanto occorre per aiutare la ripresa economica del Paese, quindi i finanziamenti industriali. Per essere arrivata la nota di Moody’s quando in Italia era ancora venerdì diciassette, seppure in tarda serata, è andata decisamente bene, a dispetto di ogni malaugurio. Sempre venerdì, a Francoforte, l’importanza e la validità dell’ impostazione di forme di raccolta del risparmio del genere appena descritto, sono state argomento di discussione anche a livello internazionale. In quella città, all’European Banking Congress, la Presidente della BCE Christine Lagarde è intervenuta comunicando che per la UE si renderà necessario una fonte di finanziamento particolarmente consistente per portare a termine il programma di ristrutturazione già ipotizzato fino al 2030. Ha aggiunto che nella storia si trova traccia di operazioni del genere, la maggior parte con esito fausto. Solo per citarne una, la Signora Commissario ha ricordato che il Presidente degli USA Abrahm Lincoln, nella seconda metà dell’altro secolo, decise di collegare con una ferrovia la costa atlantica e la costa pacifica. Quella realizzazione vide la luce grazie a una raccolta di denaro definibile canalizzata. Da tener presente al fine di valutare l’appetibilità di una proposta di investimento di quel genere, essa dovette stimolare molto la popolazione, in quanto una parte di essa nascondeva ancora i soldi in casa non fidandosi della banche dell’epoca. Quel venerdì il Paese è stato caratterizzato anche dallo svolgersi dello sciopero generale, anche se dimezzato. Solo per non passare oltre quanto è avvenuto con un salto a piè pari, tutta la costruzione della manifestazione si è retta su congetture quanto meno incomplete, tant’è che è mancata la partecipazione di alcune sigle sindcaali che hanno scelto di non aderire alla protesta. Fin qui la teoria, lunedì inizierà la prova pratica che, è questo l’augurio, dovrebbe confermare l’importanza concreta dell’outlook stabile attribuito da Moody’s.

Un primo segnale concreto, credibilmente positivo, verrà da Piazza Affari, all’apertura della settimana borsistica. Quindi, a seguire, dall’ andamento delle contrattazioni che si svolgeranno sulle altre piazze finanziarie. Quando In Europa sarà primo pomeriggio, l’attenzione del mondo della finanza dovrà spostarsi oltre l’ Atlantico. Servirà per seguire lo svolgimento della stessa attività negli USA e in mezzo al Pacifico per prendere conoscenza di come si sono concluse le attività del giorno. Concludendo, si può affermare con la dovuta prudenza che domani sarà un altro giorno. Non nel significato che tale espressione assume nel film Via col vento, che comunque per certi versi lo ricorda. I profeti di sciagure, sono molti e sparsi un pò ovunque, farebbero bene a ritornare sui propri passi. Più organizzazioni di professionisti, giusto per uscire dalle nomee delle agenzie di rating, si sono tenute ben distanti dal recitare il de profundis per l’ Italia. Ora è necessario che tutti, ma proprio tutti, si attivino di conseguenza. Il sentiero che porta sulla cima del risanamento del Paese in senso lato è ripido ma non impraticabile.