Doppia vittoria per Kia EV9 ai World Car Awards 2024

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – La Kia EV9 ha ottenuto una doppia vittoria ai World Car Awards 2024. Kia EV9 è stata nominata World Car of the Year e World Electric Vehicle, durante la cerimonia dei World Car Awards al Salone dell’Auto di New York. Selezionato da una giuria di 100 illustri giornalisti del settore automobilistico in rappresentanza di 29 Paesi, il World Car Awards ha premiato il design innovativo di Kia EV9, gli interni spaziosi a sette posti e il prezzo competitivo. Basata sulla piattaforma E-GMP, EV9 è la prima Kia a disporre della tecnologia a batterie di quarta generazione per prestazioni al vertice del segmento. “Siamo onorati che EV9 2024 sia stata nominata Auto dell’Anno e World Electric Vehicle Mondiale. Questo trionfo testimonia il nostro costante impegno nel superare i confini della tecnologia e dell’eccellenza del design. Il continuo successo della Kia EV9 ci spingerà a continuare a fornire veicoli eccezionali che ridefiniscono l’esperienza di guida per i clienti di tutto il mondo”, ha dichiarato Ho Sung Song, Presidente e CEO di Kia.

Due vittorie ai World Car Awards si aggiungono a una serie già impressionante di riconoscimenti per Kia EV9 2024. Da quando è stata presentata come il primo SUV EV a tre file realizzato da Kia, la EV9 ha collezionato una serie di premi, tra cui la vittoria nella categoria “Family Cars” dei Golden Steering Wheel Awards, il North American Utility Vehicle of the Year 2024 e il titolo di “Best Premium SUV” ai Newsweek Autos Awards 2023.

“EV9 è una chiara rappresentazione della visione di Kia e un’ulteriore prova della nostra dedizione alla qualità. Questo premio conferma la posizione di Kia come leader nelle soluzioni di mobilità sostenibile, che vanno oltre le automobili convenzionali. Condividiamo questo onore con i nostri team di tutto il mondo che hanno contribuito con il massimo impegno al successo di EV9”, ha dichiarato Sean Yoon, Presidente e CEO di Kia North America e Kia America.

foto: ufficio stampa Kia Italia

(ITALPRESS).