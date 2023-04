Doppiata la boa del 25 aprile, dritti verso il primo maggio

Ieri, come d’abitudine, gli italiani hanno celebrato, i più laicamente, un importante evento: la liberazione del Paese dall’invasione nazista alla fine dell’ultimo, fatti i dovuti scongiuri, conflitto mondiale. Peccato che, per buona sorte non in dimensioni preoccupanti, non sempre il significato autentico di laico, tollerante, è ben interpretato. Se quel marziano che atterrò a Roma negli anni ’50 sulla penna di Ennio Flaiano, potesse dire la sua, senza dubbio si dichiarerebbe perplesso per la scorretta interpretazione che parte degli italiani fa di quanto accadde all’epoca. Non solo immediatamente prima di quel giorno, ma per un periodo consistente di tempo, caratterizzato quest’ ultimo da una forte instabilità sociale. Va da sé che essa era generata da un degrado della politica che era andato oramai del tutto fuori controllo. Lo stesso sarebbe stato ricondotto nei ranghi solo da una serie di azioni fuori dell’ordinario. Come sia andata dopo è nel ricordo almeno di quella parte della popolazione nata nel decennio successivo a quella data, anziani si, ma non tanto da non ricordare come fu governato all’epoca il Paese. C’è da augurarsi che anche la prossima ricorrenza fatidica, il primo maggio, sia ricordata con animo e mente aperti ai progressi sociali fatti da quel giorno del 1887 a Chicago. Soprattutto che tanto avvenga non solo in Italia, ma dovunque sia riconosciuta l’importanza di uno dei due fattori, l’altro è il capitale, che determinano la produzione: il lavoro di ogni genere, compreso quello dell’ imprenditore o delle altre figure analoghe. Quindi non è stato mai deciso che il Primo Maggio fosse solo il giorno di festa “operaio e contadino”,senza polemiche, solamente a onor del vero. Durante la settimana scorsa, è stato il valore del lavoro così inteso argomento di particolari interesse e apprezzamento da parte del mondo che ha a che fare con la bellezza e l’eleganza: il Salone del Mobile e le manifestazioni del Fuori Salone, svoltisi a Milano. Per l’occasione non “da bere”, bensì da ammirare anche per la buona organizzazione che hanno trovato i visitatori giunti da tutto il mondo. Senza addentrarsi in valori assoluti e percentuali, che in queste righe rischierebbero di appesantire la lettura, quanto la Capitale industriale e l’Italia hanno dimostrato per l’ occasione è che la creatività e la voglia di fare dei loro abitanti danno al mondo l’idea precisa di quanto esse siano sempre più valide. Inoltre, che nonostante stiano imperversando ancora pandemie e guerre, il Made in Italy continua a essere di grande richiamo, con ogni probabilità ora accresciuto. Milano starà gongolando, oltre che per il successo della manifestazione con i suoi contorni, anche per il riscontro, originato da una inappuntabile e diretta comunicazione, ottenuto da parte dell’informazione di ogni genere, nazionale e estera.Tutto ciò significa quattrini per il comparto e il suo indotto e non ne beneficia solo la Lombardia, ma anche altre regioni. Una postilla è d’obbligo. Sopra, nella categoria dei lavoratori, sono stati inseriti anche gli imprenditori e va da sé che a quegli stessi vanno aggiunti i manager. Se nei processi produttivi non intervenisse la loro professionalità, paragonabile, fatti i dovuti ridimensionamenti, a quella dei direttori di orchestra, probabilmente i risultati sarebbero diversi. Basti pensare che, in molti dei prodotti italiani, è proprio la provenienza la marcia in più che, anche all’ estero, è l’ inquantificabile ma certamente più che qualificante motivo che consente a quel oggetto di spuntare prezzi sensibilmente più alti rispetto alla media del settore prodotti all’ estero. Se quella espressione del geniaccio che percorre tutta la filiera produttiva non fosse coordinata da imprenditori e manager, probabilmente il risultato sarebbe diverso, certamente non migliore. Avanti così, dunque, tenendo presente che l’ espressione ” ofelè, fai il tuo mestìè”, pasticciere, fai il tuo mestiere, rivendica per l’appunto dai milanesi e da Milano la sua origine.