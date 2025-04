Doppio Appuntamento per il “Sannio Sostenibile”: seminario e corso sul lavoro responsabile

Il progetto pilota ‘Sannio Sostenibile’, ideato dal Sannio Consorzio Tutela Vini e teso a promuovere e certificare la sostenibilità del settore vitivinicolo sannita, propone due nuove iniziative. La prima, riguarda un incontro seminario della Sannio Academy con il professore Ettore Capri, che relazionerà sul modello ideato dall’ente consortile sannita, l’appuntamento è in programma domani, mercoledì 23 aprile, alle 15:00 nella sala convegni Vetrone palazzo Coldiretti di Benevento. Capri è professore ordinario dell’Università di Piacenza, Dipartimento di Scienze e tecnologie alimentari per una filiera agro-alimentare sostenibile (DiSTAS) e, da oltre trent’anni, svolge attività di ricerca e formazione, in Italia e all’estero, sulla sostenibilità dei prodotti agro-alimentari. Negli ultimi tempi ha promosso l’approccio integrato basato sulla valutazione del rischio per l’uomo attraverso programmi attivi nel settore del vino, della carne e di altri prodotti alimentari. La seconda iniziativa, invece, si rivolge ai responsabili risorse umane di aziende vitivinicole e ai proprietari di piccole e medie aziende agricole, sarà in programma il 28 aprile prossimo dalle 15:00 alle 18:00 e riguarderà un corso di formazione sul tema “Reclutamento e lavoro equo nel settore vitivinicolo italiano: reclutare manodopera in modo responsabile e mitigare i rischi di sfruttamento sono pratiche sempre più importanti a livello globale, anche nel settore vitivinicolo”. L’incontro, sponsorizzato dai tre principali Monopoli scandinavi (Systembolaget, Vinmonopolet e Alko) e organizzato da Equalitas insieme all’agenzia londinese Stronger2gether, ha l’obiettivo di supportare le aziende vitivinicole nell’implementazione di sistemi di gestione responsabile della manodopera con un particolare riferimento all’imminente Direttiva Europea sulla Due Diligence. Il corso sarà aperto dai saluti istituzionali di: Libero Rillo, presidente Consorzio Tutela Vini del Sannio; Ciro Giordano, presidente Consorzio Tutela Vini Vesuvio; Cesare Avenia, presidente Consorzio Tutela Vini Caserta; Nicola Matarazzo, consulente di direzione.