Dossieraggio, Renzi: credo parte FdI voglia insabbiare tutto

Firenze, 9 mar. (askanews) – “Ho ragione di credere che c’è tutta un’altra parte di FdI che la commissione non la vuole per niente, a dire di no alla presenza di Nordio è la preoccupazione che nella commissione di inchiesta si potesse saldare una maggioranza trasversale e credo sia interesse di chi guida il paese in questo momento cercare di abbuiare tutto. Perchè? Se le vittime sono tre o quattro si può discutere, ma se ci sono state decine di migliaia di accessi è evidente che il motto non disturbare il manovratore riguarda chi le mani in pasta le ha avute e le ha adesso”. Lo ha detto Matteo Renzi dal palco della Leopolda sottolineando che “è questo il modello con cui ci hanno portato dal 40% al 4%”.

“Cara Meloni misureremo la tua voglia di trasparenza dalla capacità di dare corso a richiesta Crosetto e Nordio” sulla commissione di inchiesta sugli accessi abusivi, “io dico che una parte di Fdi e della maggioranza farà di tutto per insabbiare, ci sono pezzi di Stato che hanno paura che venga fuori la verità e ci sono giornalisti che quando vengono indagati non viene mai fuori il loro nome”, ha concluso Renzi.