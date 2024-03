Dossieraggio, Salvini: voglio sapere se vertici Gdf al corrente

Pescara, 5 mar. (askanews) – “Che ci siano dei funzionari infedeli dello Stato che, secondo secondo l’accusa, pagati dagli italiani spiano giorno e notte migliaia di italiani anche normalissimi perfino sui conti correnti è gravissimo. Vorrei sapere se i vertici della Guardia di finanza ne erano al corrente o meno. Io personalmente farò denunce il più possibile per capire chi spiava e su mandato di chi, e chi ci guadagnava e chi pagava. Chiedo ai vertici della Guardia di finanza se sapevano: non penso che ci fosse il sottoufficiale che per hobby spiava i conti correnti e dare ai giornalisti delle informazioni”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, parlando a margine del comizio a Pescara a sostegno di Marco Marsilio.