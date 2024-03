Dossieraggio,Renzi a Nordio: Iv dice sì ma Fdi voterà commissione?

Firenze, 9 mar. (askanews) – “Noi continuiamo a parlare di giustizia, anche perché il garantismo alla Leopolda è di casa. Ci dispiace che il ministro Nordio stamani mattina alle 10.02 ci abbia confermato l’appuntamento e qualcuno gli abbia detto ‘no, non andare’, è segno che la Leopolda continua a far paura. Però mi dispiace per Nordio, si è persa un’occasione. Quando Nordio mi ha invitato ad Atreju sono andato volentieri. Ma facciamo anche senza”. Così, Matteo Renzi, leader di Iv, a RaiNews 24.

“Sui dossier Nordio ha fatto una proposta precisa, una commissione d’inchiessta, sono curioso di vedere se Fratelli d’Italia la voterà. Noi siamo favorevoli, votiamo sì anche se Nordio non è venuto. Vedremo che farà FdI, ho l’impressione che il problema sia più da quelle parti”.