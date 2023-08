Dotzero, le sneakers sostenibili fatte con la carta

Una scorciatoia per “ridare vita” alle scarpe, evitando di buttarle quando usurate, all’insegna del riciclo e della sostenibilità. L’avventura nella fashion industry di David Braccini, venticinquenne fiorentino, è iniziata, nel corso della prima ondata della pandemia nel 2020, proprio da questo scopo: dopo aver abbandonato il suo lavoro da web designer, ha deciso di fondare ex-novo una startup, Dotzero, per produrre sneakers riciclabili. Per lui è stato, tra l’altro, un ritorno ad una tradizione famigliare, dato che genitori e nonni, infatti, lavorano da tre generazioni nel settore calzaturiero, in cui David, fin da bambino, ha assistito a sprechi eccessivi, intraprendendo inizialmente – e non a caso – un percorso di vita differente.

Il ritorno sui suoi passi è stato infatti connesso ad una trovata geniale: l’individuazione della lignina, sottoprodotto dell’industria della carta, gli ha consentito di poter sfruttare un materiale per fabbricare interamente la scarpa e poterla, quindi, successivamente smaltire. Una volta trasformata in bioplastica, la lignina viene infatti stampata per la suola e gli accessori e “filata” per la parte superiore del prodotto, che coniuga tradizione manuale (per la lavorazione) ed innovazione tecnologica (per la ricerca e creazione dei materiali).

Dotzero oggi conta due modelli, acquistabili sia online che in due store fisici a Roma e a Milano (in cui il cliente è invitato a restituire le scarpe una volta usurate e poterle recuperare): la “.1”, appunto la prima scarpa realizzata interamente con la lignina, e la “ctrl+C”, dal nome del celebre connubio che, sulla tastiera di ogni pc, consente il “Copia” dell’usatissimo “copia e incolla”. Per questa seconda tipologia, la suola è ottenuta dal recupero delle “.1”, con la parte superiore fatta di scarti di pelle di grandi aziende toscane, ed entrambe le tipologie sono molto richieste da un target anagraficamente “tra i 35 e i 50 anni, attenti all’innovazione più che alla sostenibilità e attratti dalla filosofia del brand”, come ha raccontato David Braccini al Messaggero.

Per raggiungere un pubblico ancora più giovane, Dotzero sta inoltre implementando un NFT (acronimo di Non fungible token, ossia un certificato digitale, unico e protetto, ndr) che verrà inserito all’interno di ogni scarpa per consentire al cliente di consultarne una sorta di “carta d’identità” digitale. Per poter decidere, quando rovinata o usurata, di risistemarla e dargli una nuova vita.