Dove si vive meglio a piedi, Milano e Napoli tra le province più accessibili: focus del Centro studi Tagliacarne

Il 35,7% della popolazione può mediamente raggiungere a piedi, entro 15 minuti dalla propria abitazione, i servizi di prossimità necessari alla vita quotidiana: dal supermercato al parrucchiere fino alla palestra.

È quanto emerge dall’analisi realizzata dal Centro studi Tagliacarne attraverso il progetto Urban Pulse 15, che consente di misurare l’accessibilità dei servizi privati in base ai tempi di percorrenza a piedi dalla propria abitazione, secondo il concetto di “città dei 15 minuti” teorizzato dall’urbanista franco-colombiano Carlos Moreno e successivamente diffuso in molte città europee.

Lo studio evidenzia forti differenze territoriali. Le regioni in cui la quota di popolazione che può contare su servizi raggiungibili entro 15 minuti è più elevata sono la Puglia (47,3%), la Campania (42,5%) e il Lazio (41,2%). All’opposto, si collocano la Valle d’Aosta (23,8%), il Molise (24,5%) e l’Umbria (24,7%), dove la struttura insediativa più dispersa e le caratteristiche del territorio rendono più complesso l’accesso pedonale ai servizi quotidiani.

Anche a livello provinciale il quadro è molto disomogeneo. I livelli più alti di copertura si registrano a Barletta-Andria-Trani (56,1%), Bari (52,3%), Milano (51,1%) e Napoli (50,4%), realtà caratterizzate da una maggiore densità urbana e da una più stretta vicinanza tra residenze e attività economiche. Le province meno servite risultano invece Belluno (16,0%), Rieti (17,4%) e Frosinone (18,6%), dove incidono la dispersione abitativa e la conformazione geografica.

Secondo il direttore generale del Centro studi Tagliacarne, Gaetano Fausto Esposito, la distribuzione dei servizi privati sul territorio mostra una geografia diversa da quella che ci si aspetterebbe osservando soltanto la diffusione delle imprese. Esposito sottolinea come, pur essendo il rapporto imprese/popolazione più basso nel Mezzogiorno rispetto al Centro-Nord, la copertura territoriale dei servizi risulti invece più alta nel Sud, pari al 39%, contro il 36% dell’Italia centrale e il 28% del Nord-est. Un dato che, secondo l’analisi, dipende anche dalla maggiore concentrazione urbana di alcuni contesti meridionali e dalla diversa organizzazione delle attività economiche.

Nel dettaglio dei servizi, quelli più facilmente raggiungibili a piedi sono i cosiddetti servizi “Living” (45,3%), cioè quelli di quartiere e alla persona come parrucchieri, sartorie e uffici postali. Seguono i servizi “Mobility” (43,9%), legati ai mezzi di trasporto e alla manutenzione dei veicoli, e i servizi “Caring” (41,8%), che comprendono assistenza sanitaria, cura della persona e servizi per l’infanzia. Più distanti risultano invece i servizi “Supplying” (33,8%), legati al commercio alimentare e non alimentare.

Decisamente meno accessibili risultano le attività legate al tempo libero e alla socialità, indicate come “Enjoying” (27,7%), che includono cultura, sport e intrattenimento, e quelle “Learning” (21,7%), relative all’istruzione e alla formazione non obbligatoria. Si tratta di funzioni che tendono a concentrarsi maggiormente nei centri urbani o in poli specifici, riducendo la loro diffusione capillare sul territorio.

L’analisi segnala inoltre una differenza legata all’età della popolazione. Tenendo conto delle diverse velocità di camminata, la quota di persone che può raggiungere i servizi entro 15 minuti scende dal 37,8% nella fascia 15-49 anni al 32,0% tra gli over 70. Il divario è ancora più evidente per i servizi meno diffusi: per gli “Enjoying” si passa dal 29,3% al 24,7%, mentre per i “Learning” dal 23,4% al 18,9%. Un elemento che evidenzia come l’accessibilità non dipenda solo dalla distribuzione dei servizi, ma anche dalle condizioni demografiche e dalla mobilità fisica della popolazione, con ricadute sull’autonomia quotidiana soprattutto nelle fasce più anziane.